Алматыда Астанадағыдай эстакадалы LRT болуы мүмкін

Алматыдағы LRT жобасының басты артықшылықтары аталды.

Бүгiн 2026, 11:18
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Алматы қаласы Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар тасымалы басқармасының басшысы Ержан Диханбаев қаладағы LRT жобасы не себепті жер үсті форматында жоспарланып отырғанын түсіндірді. Оның айтуынша, жобаны әзірлеу кезінде ең басты артықшылықтардың бірі - бұрыннан сақталған трамвай дәлізі болған.

«Қала трамвай жолдарын сақтап қалды»

Ержан Диханбаев егер кезінде трамвай жолдары толық алынып, орнына автожол салынғанда, қазіргі таңда қоғамдық көлікке қайта жолақ бөлу әлдеқайда қиын болар еді деді.

Жер үсті жобасы бұрыннан болған. Оның үстіне қазірдің өзінде дайын дәліз бар. Қала трамвай жолдарын сақтап қалды. Егер кезінде оларды алып тастап, орнына асфальт төсегенде, қазір автомобиль жолақтарын қоғамдық көлікке қайта беру әлдеқайда қиын болар еді, - деді басқарма басшысы.

Ол жүргізушілердің көлік жолағын қоғамдық көлікке беру мәселесіне наразы екенін байқауға болатынын айтты.

Автокөлік жүргізушілеріне жолақтың қоғамдық көлікке берілгені ұнамайды. Сондықтан трамвай жолдарын сақтап қалу дұрыс шешім болды деп есептеймін, - деді Диханбаев.

LRT-ның жер үсті нұсқасы әлдеқайда арзан

Басқарма басшысы Алматыда LRT-ны жер үстімен жүргізудің тағы бір маңызды себебі - жобаның құны екенін айтты. Оның сөзінше, жер үсті инфрақұрылымы эстакадалық LRT-ға қарағанда әлдеқайда арзанға түседі.

Неге жер үсті нұсқасы таңдалды деген сұраққа келсек, бірінші себеп - дайын дәліздің болуы. Екінші себеп - бұл эстакадалық LRT инфрақұрылымына қарағанда әлдеқайда арзан, - деді ол.

Алматыда Астанадағыдай эстакадалы LRT да болуы мүмкін

Сонымен қатар, Ержан Диханбаев Алматыда болашақта Астанадағыдай эстакадалы рельсті көлік жүйесін дамыту жоспары бар екенін де айтты. Алайда ол бұл жобалар туралы толық ақпарат бере алмайтынын жеткізді.

Қалада Астанадағыдай эстакадалық желілік көлікті жүзеге асыру жоспары да бар. Бірақ бұл мен жетекшілік ететін жоба емес, сондықтан нақты айтып бере алмаймын, - деді басқарма басшысы.

Осылайша Алматы билігі LRT жобасын қолданыстағы трамвай дәлізі негізінде жер үстімен жүзеге асыруды тиімді әрі экономикалық жағынан қолайлы шешім деп отыр.

Бұған дейін ол Алматыда BRT орнына LRT салынуы мүмкін екенін айтқан еді.

