Алматыда күрес түрлерінен Қазақстан кубогы өтеді
Аталған бәсекеге еліміздің түкпір-түкпірінен 800-ден астам балуан жүлдеге таласады.
Кеше 2026, 22:52
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 22:52Кеше 2026, 22:52
120Фото: olympic.kz
12-17 мамыр аралығында Алматы қаласында грек-рим, еркін және әйелдер күресінен Қазақстан кубогы өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аталған бәсекеге еліміздің түкпір-түкпірінен 800-ден астам балуан жүлдеге таласады.
Айта кету керек, бұл турнирге халықаралық жарыстарда ел намысын қорғап жүрген спортшылар да қатысады. Бәсекенің негізгі мақсаты – алда өтетін ірі халықаралық додаларға ұлттық құраманы жасақтау.
Алғашқы медальдар грек-рим күресінде сарапқа салынады. Одан кейін жарыс жолына әйелдер шығады. Турнирді еркін күрес балуандары аяқтайды.
Ең оқылған:
- Өскемендегі жарылыс: Жедел желі іске қосылды
- Полицейге қол көтерген әйел: Жамбыл облысында кафе әкімшісі қамауға алынды
- Ақтауда қызметкер "разборка" жасау үшін кеңсеге "қару мен граната" алып барған
- Мешітте әйелдің 1 млн теңгелік күртесін қолды еткен адам ұсталды
- Қазақстанға Ресейден әкелінген күнбағыс тұқымдарынан қауіпті ауру табылды