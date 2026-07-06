Алматыда көшеде заңсыз жарыс ұйымдастырған 10 жүргізуші жауапқа тартылды
Барлық көлік арнайы айып тұрағына жеткізілді.
Алматыда түнгі уақытта Рысқұлов даңғылында жоғары жылдамдықпен заңсыз жарыс ұйымдастырған жүргізушілер анықталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Полицияның мәліметінше, бірнеше автокөлік жол бойында жоғары жылдамдықпен жарысып, өзге жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен қауіпсіздігіне қауіп төндірген. Заң бұзушыларды патрульдік полиция экипажы байқап, ақпарат жақын маңдағы нарядтарға жедел жеткізілген.
Бірлескен іс-қимыл нәтижесінде тәртіп сақшылары Рысқұлов даңғылының Күдерин көшесінен батысқа қарай орналасқан бөлігінде көліктердің жолын бөгеп, оларды тоқтатты. Барлығы 10 автокөлік, оның ішінде қымбат маркалы жеңіл көліктер де анықталды.
Әрбір жүргізушіге қатысты жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік хаттамалар толтырылды. Олар апаттық жағдай туындатқаны және маневр жасау қағидаларын бұзғаны үшін жауапқа тартылды. Барлық көлік арнайы айып тұрағына жеткізілді.
Полиция заңсыз көшедегі жарыс жүргізушінің шеберлігін емес, өзгелердің өмірі мен денсаулығына саналы түрде қауіп төндіретін әрекет екенін еске салды. Ведомство ірі қала жағдайында мұндай жауапсыздық ауыр жол-көлік оқиғаларына әкелуі мүмкін екенін атап өтті.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған: