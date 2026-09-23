Алматыда Көктөбе аумағы уақытша жабылады
23 Қыркүйек 2026, 17:14
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23 Қыркүйек 2026, 17:1423 Қыркүйек 2026, 17:14
29Фото: gov.kz
Алматы әкімдігі келушілер үшін Көктөбе аумағы уақытша жабылатынын ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
25 қыркүйек күні сағат 00:00-ден 17:00-ге дейін Көктөбе аумағы келушілер үшін толықтай жабық болады.
Осы уақыт аралығында:
• аспалы жолдың жұмысы тоқтатылады;
• автокөлік қозғалысына шектеу қойылады;
• жүргіншілер бағыттары мен соқпақтарына кіруге болмайды.
Әкімдік қала тұрғындары мен қонақтарынан бағытын алдын ала жоспарлап, аталған шектеуді ескеруін сұрады.
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