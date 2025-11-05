Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматыда бос тұрған әкімшілік ғимараттан өрт шықты

Нұрқанат Атажан
Бүгiн, 13:07
109
instagram.com/almatinec_live
VIDEO
Фото: instagram.com/almatinec_live

Медеу ауданындағы Самал шағын ауданында орналасқан бұрын пайдаланылған әкімшілік ғимарат өртенді, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, нысан ресми түрде “пайдаланылмайтын ғимараттар” қатарына енгізілген.

Қазір оқиға орнында өрт сөндіру штабы жұмыс істеп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер жоқ.

Қазіргі кезде шатырды ашып өртті сөндіру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Оқиға орнына 55-ге жуық адам және 14 бірлік техника жұмылдырылды, - деді қалалық ТЖД.

