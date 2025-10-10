Алматыда баспананың шаршы метрі 700 мың теңгеге жетті

2025 жылдың қыркүйегінде Қазақстанның тұрғын үй нарығында баға өсу үрдісі жалғасты. Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, жаңа пәтерлердің шаршы метрі орта есеппен 549,4 мың теңгеге, ал қайталама нарықтағы пәтерлердің бағасы 566,9 мың теңгеге жетті, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Баға алдымен Астана мен Алматыда өскен. Ел астанасында жаңа пәтердің орташа құны шаршы метріне 650 мың теңге, ал қайталама нарықтағы пәтерлер 678 мың теңге шамасында.
Алматыдағы жағдай да соған ұқсас: жаңа тұрғын үйлердің бағасы 648 мың теңгеден асып, қайталама нарықта 701 мың теңгеге дейін көтерілген.
Қай нарықтағы пәтер бағасы бір жыл ішінде бірден 17,9%-ға өсіп, шаршы метрі орта есеппен 549,3 мың теңгеге жетті.
Осылайша, бұл екі мегаполистегі тұрғын үй бағасы республикалық орташа деңгейден шамамен 20–25% жоғары болып отыр. Сарапшылар мұны халықтың көші-қоны, тұрғын үйге тұрақты сұраныс және құрылыс материалдарының қымбаттауы сияқты факторлармен байланыстырады.
Ал елдің батысы мен оңтүстігінде, керісінше, тұрғын үй арзанырақ. Мысалы, Оралда жаңа пәтердің бір шаршы метрі – 299 мың теңге, Ақтөбеде - 314 мың теңге, ал Қызылордада - 386 мың теңге шамасында. Бұл өңірлердегі бағалар Астана мен Алматыға қарағанда екі есеге жуық төмен.
Республика бойынша бұл сегменттегі қайталама нарықтағы баға жаңа тұрғын үйлерге қарағанда 3%-ға жоғары. Алматы мен Астанада екінші нарықтағы пәтерлердің бағасы жаңа үйлермен салыстырғанда қымбат, ал кейбір аймақтарда, мысалы, Орал мен Қарағандыда тіпті жаңа пәтерлерден де жоғары.
Жалдау нарығында да баға өсімі байқалады. Қыркүйекте Қазақстан бойынша жайлы пәтерді жалға алу құны орта есеппен 4 750 теңге/м² болды. Ең жоғары жал ақысы дәстүрлі түрде Алматыда (5 536 теңге) және Астанада (5 263 теңге) тіркелді. Ал ең арзаны – Тараз (2 316 теңге) бен Түркістанда (2 626 теңге).