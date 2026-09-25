Алматыда автобус жол апатына ұшырады
Оқиғаның нақты мән-жайы анықталып жатыр.
25 Қыркүйек 2026, 23:10
БӨЛІСУ
25 Қыркүйек 2026, 23:1025 Қыркүйек 2026, 23:10
153Фото: видеодан скрин
Алматы полициясының мәліметінше, жол-көлік оқиғасы сағат 13:25 шамасында Жетісу ауданында болған.
Алдын ала мәлімет бойынша, Golden Dragon маркалы автобустың жүргізушісі Бөкейханов көшесімен солтүстік бағытта келе жатып, Райымбек даңғылына жақындағанда рөлге ие бола алмай, жол жиегінде тұрған ЗИЛ маркалы жүк көлігіне соғылған. Соққы салдарынан ЗИЛ алдында тұрған ГАЗ маркалы автокөлікпен соқтығысқан, – деп хабарлады полиция.
Оқиғаның нақты мән-жайы анықталып жатыр.
Ең оқылған:
- Астанада зейнеткерлерге 10 000 теңгеден берілетін болды
- «Екеуі де сағатқа таласып, жалақы үшін жұмыс істеп жүр»: Педагог ауыл мен қала мұғалімдерін салыстырды
- Дәрігерге жазылу: Емханаларға жаңа талап қойылды
- Көпшілік біле бермейді: Несие жабылғаннан кейін сақтандыру ақшасын қалай қайтарып алуға болады?
- 25 қыркүйек Қазақстанда жалпыұлттық аза тұту күні деп жарияланды