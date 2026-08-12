Алматыда автобус қызды қағып кетті: Жаяу жүргінші оқиға орнында көз жұмды
Қайғылы оқиға бүгін сағат 12:20 шамасында болған.
Алматыда автобус жаяу жүргіншіні қағып кетті. Салдарынан қыз бала оқиға орнында жан тапсырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алдын ала мәлімет бойынша, қайғылы оқиға бүгін сағат 12:20 шамасында Бостандық ауданындағы Мұстафин көшесінде болған.
Алматы қалалық Полиция департаментінің редакцияға берген мәліметінше, жеке тасымалдаушы компанияға тиесілі автобустың жүргізушісі Мұстафин көшесімен оңтүстік бағытта келе жатып, жолды шығыс бағытта кесіп өтпек болған 1996 жылы туған қызды қағып кеткен.
Ауыр жарақат алған жаяу жүргінші оқиға орнында көз жұмды.
Аталған факті бойынша адам өліміне әкеп соққан жол-көлік оқиғасына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.
Полиция тұрғындарды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және жолды тек белгіленген орындардан кесіп өтуге шақырды.
Ең оқылған:
- 11 жыл бойы өте үздік оқыған түлек «Алтын белгісіз» қалды
- Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы: Астанада аптап ыстықтан кейін күн күрт суытады
- Енді мұғалімдерге жеңіл болады: Министр мәлімдеме жасады
- Қазақстан университеттерінде оқу ақысы қанша тұрады?
- Мектеп директорының ЭЦҚ-сын алып, 300 млн теңгеден астам қаржы жымқырған бухгалтерлер сотталды