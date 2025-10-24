Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматыда автобус аялдаманы қиратты: Зардап шеккендер бар

Нұрқанат Атажан
Бүгiн, 14:26
190
видеодан скриншот
Фото: видеодан скриншот

Алматыда автобус аялдамаға соғылып, қоғамдық көлікті күтіп тұрған адамды қағып кетті, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Полиция мәліметінше, жол-көлік оқиғасы бүгін сағат 12:35-те Алматының Жетісу ауданында болған.

Yutong маркалы автобустың жүргізушісі Солтүстік сақина көшесімен солтүстік бағытта келе жатып, басқаруды жоғалтып алды. Нәтижесінде автобус бордюр тасына және аялдама кешеніне соғылған. Сондай-ақ сол сәтте аялдамада тұрған жаяу жүргіншіні қағып өткен, – деді полицейлер.

Жол апаты салдарынан екі адам медициналық көмекке жүгінді. Олардың бірі аялдамада тұрған жаяу жүргінші, екіншісі автобустың жолаушысы.

Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

