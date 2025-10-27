Алматыда әскерге шақырылушыларға арналған жаңа жинақ пункті ашылды

Алматы қаласында азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру жүйесін жетілдіру бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қала әкімдігі әскерге шақыру науқанының тиімділігін арттыруға бағытталған кешенді шараларды жүзеге асырып келеді.
Негізгі бағыттардың бірі – қалалық жинақ пунктін (ҚЖП) орналастыру мәселесінің шешілуі болды. Қала әкімі тапсырмасы бойынша ҚЖП Түрксіб ауданында, В. Беринга көшесі, 31 мекенжайындағы бұрын Алматы қаласының ІІМ академиясы орналасқан ғимаратқа ауысты.
Жалпы ауданы 2800 шаршы метр, іргелес аумағы 0,63 гектар нысан толық пайдалануға дайын және қазіргі заманғы қауіпсіздік пен инфрақұрылым талаптарына толық сәйкес келеді. Ғимаратта акт залы, спорт залы және асхана бар, бұл әскерге шақырылушылар мен қызметкерлер үшін барынша қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.
Ғимарат қаланың коммуналдық меншігіне беріліп, Алматы қаласының мобилизациялық дайындық және аумақтық қорғаныс қызметінің балансына бекітілді. Биыл Алматы қаласы Жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы ғимаратта ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізді. Жөндеу барысында инженерлік желілер жаңартылып, ішкі әрлеу және аумақты абаттандыру жұмыстары атқарылды. Бұл қызметкерлер мен әскерге шақырылушылар үшін жайлы жағдай жасауға мүмкіндік берді, - делінген әкімдік таратқан хабарламада.
Бұған дейін, 2019 жылдан бастап, қалалық жинақ пункті уақытша Қорғаныс министрлігінің «Әскери-техникалық мектебі» РМК базасында (Бостандық ауданы) орналасқан болатын. 2025 жылдың көктемінде 1 686 адам, ал күзгі әскерге шақыру кезінде 1 930 адам шақырылғанын ескере отырып, пунктті жаңа, арнайы бейімделген ғимаратқа көшіру туралы шешім қабылданды.
Әскерге шақыруға дайындық және оны өткізу жұмыстары қаланың барлық ауданында белсенді түрде жалғасып жатыр.