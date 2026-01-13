Алматыда Air Astana рейстері кешіктірілуде

Алматы қаласынан ұшатын Air Astana әуе компаниясының кешкі рейстері қолайсыз метеожағдайларға байланысты кешіктіріліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әуе компаниясының баспасөз қызметінің мәліметінше, бұған тым салқындаған тұман мен көрінудің 150 метрден төмендеуі себеп болған.
Осындай жағдайда Air Astana әуе кемелерін өндіруші Airbus белгілеген ұшуға қатысты пайдалану шектеулері аясында әрекет етеді. Кешігулер негізінен Airbus NEO тобына жататын әуе кемелерімен орындалатын рейстерге әсер етіп отыр, - деп хабарлады Air Astana компаниясының баспасөз қызметі.
Рейстердің бір бөлігін орындау үшін әуе компаниясы FlyArystan әуе тасымалдаушысының қосалқы ұшағын пайдалануды жоспарлап отыр.
Жолаушыларға рейстердің өзекті мәртебесін Air Astana-ның ресми сайтынан немесе мобильді қосымшасынан алдын ала нақтылап отыру ұсынылады.