Кептелісті азайтатын жоба: Абай даңғылы Үлкен Алматы айналма автомобиль жолына дейін созылады
Жер телімдерін сатып алу жұмыстары жалғасып келеді.
Алматыдағы Абай даңғылын Үлкен Алматы айналма автомобиль жолына дейін ұзарту арқылы биыл көлік қозғалысын ашу жоспарланып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бүгінде нысандардың құрылыс дайындығы шамамен 50%. Жоба аясында Ақсай өзеніндегі көпірлерді, ҮАААЖ мен теміржол желілері үстіндегі өткелдер секілді жасанды инженерлік құрылыстар салынып жатыр.
Сонымен қатар жер телімдерін сатып алу жұмыстары жалғасып келеді. Абай даңғылы бойынша 82 жер учаскесінің 71-і, Рысқұлов даңғылы бойынша 190 жер учаскесінің 172-сі сатып алынған. Ал Саин көшесі бойындағы жер телімдерін сатып алу рәсімі толық аяқталды.
Дархан Сатыбалды аталған жобалардың жүзеге асырылуы Алматы агломерасындағы көлік қатынасын едәуір жақсартып, қалаға кіреберістегі негізгі магистральдарға түсетін жүктемені азайтатынын айтты.
Былтыр қала бюджеті есебінен облыс аумағындағы жер учаскелерін сатып алу жұмыстарын аяқтап, Үлкен Алматы айналма автомобиль жолына дейінгі жолды өз күшімізбен аяқтау туралы шешім қабылдадық. Барлық жоба біздің қарамағымызға берілді. Қазір оларға түзетулер енгізіліп жатқанымен, құрылыс жұмыстары тоқтаған жоқ. Қажетті қаржы толық қарастырылған, мердігер ұйым анықталған. Сондықтан биылдың өзінде Абай даңғылы мен Саин көшесін Үлкен Алматы айналма автомобиль жолына дейін ұзарту арқылы көлік қозғалысын қамтамасыз етуді тапсырамын, – деді Дархан Сатыбалды.
Айта кету керек, алдағы уақытта Алматыны Үлкен Алматы айналма автомобиль жолымен алты радиалды магистраль арқылы байланыстыру жоспарланып отыр. Абай және Рысқұлов даңғылдары мен Саин көшесінен бөлек, Тілендиев, Ақын Сара көшелері мен Солтүстік айналма көшесін ұзарту жұмыстары да жалғасып отыр.
Ең оқылған:
- «Артында үш баласы қалды»: Алакөлде қаза тапқан ер адамға қатысты жаңа деректер тарады
- Алматы – Қорғас тасжолындағы қайғылы жол апаты: Күдіктінің қанынан алкоголь анықталған
- «Ала сөмкеге кіріп, киімін ауыстырған»: Павлодарда жол үстінде видео түсірген бойжеткен жауапқа тартылды
- Brent мұнайының бағасы бес аптадағы ең жоғары деңгейге көтерілді
- "Басы тоңазытқыштан табылды": Хромтауда ер адамның жоғалуына қатысты сұмдық қылмыстың беті ашылды