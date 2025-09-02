Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматыда 40-қабатты үй заңсыз салынып жатыр

Бүгiн, 13:38
50
Бөлісу:
Арман Мухатов - архив
Фото: Арман Мухатов - архив

Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек 40-қабатты Rams Beyond Almaty кешенінің құрылысы заңсыз қайта басталғанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бүгін ақпарат түсті, нұсқауға қарамастан, РАМС қайтадан жұмысын бастады. Бұл қазір заңсыз, - деді Базарбек.

Ол құрылыс кодексі аясында депутаттар заңсыз құрылысқа қарсы шараларды енгізуді жоспарлап отырғанын айтты.

Оның сөзінше, Қазақстанда құрылысшылар талаптарды жиі бұзады.

Бұл тек Алматыға ғана қатысты емес - біз Астана, Шымкент және басқа қалалардың бірегей бейнесін дерлік жоғалтып жатырмыз, - деді депутат.

Оның пікірінше, Алматы - құрылыс саласындағы жағдайдың үлгісі.

Алматы мысалында қатаң талаптарды қолданамыз. Негізінде, басқа өңірлерде де ұқсас мәселелер бар. Сондықтан құрылыс кодексіндегі негізгі бағыт - құрылыс нормаларын, экологиялық талаптарды және басқа міндетті ережелерді сақтамайтындарға жауапкершілікті күшейту, - деп айтты депутат.

Бұған дейін Алматыда Rams Beyond Almaty 40-қабатты тұрғын үй кешенінің құрылыс-монтаж жұмыстары тоқтатылғаны хабарланған болатын.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматыда жер сілкінісі тіркелді
Өзгелердің жаңалығы