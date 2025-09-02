Алматыда 40-қабатты үй заңсыз салынып жатыр

Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек 40-қабатты Rams Beyond Almaty кешенінің құрылысы заңсыз қайта басталғанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бүгін ақпарат түсті, нұсқауға қарамастан, РАМС қайтадан жұмысын бастады. Бұл қазір заңсыз, - деді Базарбек.
Ол құрылыс кодексі аясында депутаттар заңсыз құрылысқа қарсы шараларды енгізуді жоспарлап отырғанын айтты.
Оның сөзінше, Қазақстанда құрылысшылар талаптарды жиі бұзады.
Бұл тек Алматыға ғана қатысты емес - біз Астана, Шымкент және басқа қалалардың бірегей бейнесін дерлік жоғалтып жатырмыз, - деді депутат.
Оның пікірінше, Алматы - құрылыс саласындағы жағдайдың үлгісі.
Алматы мысалында қатаң талаптарды қолданамыз. Негізінде, басқа өңірлерде де ұқсас мәселелер бар. Сондықтан құрылыс кодексіндегі негізгі бағыт - құрылыс нормаларын, экологиялық талаптарды және басқа міндетті ережелерді сақтамайтындарға жауапкершілікті күшейту, - деп айтты депутат.
Бұған дейін Алматыда Rams Beyond Almaty 40-қабатты тұрғын үй кешенінің құрылыс-монтаж жұмыстары тоқтатылғаны хабарланған болатын.