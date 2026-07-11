Алматыда 20 жастағы қыз тұрғын үй кешенінде биіктен құлап, ауыр жарақат алды
Полиция оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр, дәрігерлердің айтуынша, бойжеткеннің жағдайы ауыр.
11 Шілде 2026, 20:18
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11 Шілде 2026, 20:1811 Шілде 2026, 20:18
21Фото: istockphoto.com
Алматыда Алатау ауданындағы тұрғын үй кешендерінің бірінде 20 жастағы қыз биіктен құлап, ауыр жарақат алды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлады.
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға 11 шілдеге қараған түні болған. Қыз құлаған кезде бірінші қабаттағы темір қалқаға соғылып, кейін жерге түскен. Зардап шеккен бойжеткен шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді.
Полицияның мәліметінше, оқиғаға дейін қыз бен оның жігіті арасында жанжал болған. Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары болған жағдайдың барлық мән-жайын анықтап жатыр.
Дәрігерлердің айтуынша, бойжеткеннің жағдайы ауыр. Оған қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр.
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