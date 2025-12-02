Алматыда 16 мың баланың пайдасына 1 млрд теңгеден астам алимент өндірілді

Алматы прокуратурасы балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету, оның ішінде алименттік төлемдерді өндіріп алу жөніндегі жүйелі жұмысты жалғастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау прокуратура органдары қызметінің басты басымдықтарына жатады.
Негізгі бағыттардың бірі – кірістерді жасыру жағдайларын қоса алғанда, алимент төлеушілердің міндеттемелерді орындауын қадағалау болып табылады.
Прокуратура алимент бойынша 1 741 757 теңге қарызы бар борышкерді анықтады, ол казинодан 4 миллион теңгеден аса ұтыс ұтқан, алайда үш айдан астам уақыт бойы міндеттемелерін орындаудан қасақана жалтарған. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың үкімімен ол, ҚР ҚК-нің 139-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп танылып, бір жылға бас бостандығын шектеуге сотталған. Ағымдағы жылдың 10 айында қала прокуратурасының бастамасымен 14 борышкер алимент төлеуден жалтарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылды. Сонымен қатар ҚР ӘҚБтК-нің 669-бабымен алимент өндіріп алу туралы сот актілерін орындамағаны үшін 253 борышкер әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 16 мың баланың пайдасына 1 млрд теңгеден астам сомаға алимент берешегі өтелді, – делінген Алматы қаласының прокуратурасы баспасөз қызметі хабарламасында.
Алматы қаласының прокуратурасы кәмелетке толмаған балаларды күтіп-бағу міндеті ата-аналарға жүктелгенін еске салып, баршаны балалар алдындағы өз міндеттерін уақтылы орындауға шақырады.
Алимент төлеуден жалтару әкімшілік (ҚР ӘҚБтК-нің 669-бабы) және қылмыстық жауаптылыққа (ҚР ҚК-нің 139-бабы) әкеп соғады.