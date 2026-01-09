Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматы тауларында Қатардан келген турист жарақаттанды

Бүгiн, 17:44
Фото: ТЖМ

Алматы тауларында жарақат алған шетелдік туристке көмек көрсетілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Жарақаттанған шетел азаматшасын ТЖМ құтқарушылары эвакуациялады.

Алматы қаласының Бостандық ауданында, Алма-Арасан шатқалында (теңіз деңгейінен 1780 метр биіктікте) турист әйел аяғын жарақаттап алып, шұғыл қызметтерден көмек сұрады. Құтқарушылар оқиға орнына жедел шықты. Алма-Арасан шатқалына жеткен соң олар 1966 ж.т. Қатар Республикасының азаматшасын зембілдің көмегімен қауіпсіз түрде экопостқа дейін жеткізіп, сол жерде күтіп тұрған жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырды, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі.

