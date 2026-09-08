Алматы тауларында адасып кеткен бес турист аман-есен табылды
8 Қыркүйек 2026, 20:27
БӨЛІСУ
8 Қыркүйек 2026, 20:278 Қыркүйек 2026, 20:27
82Фото: ТЖМ
Алматы қаласының құтқарушылары тауда жоғалып кеткен туристерді іздеуге шықты. Туристердің туыстары олардың байланысқа шықпай қалғанын айтып, шағым түсірген.
Іздеу барысында құтқарушылар шатырда болған бес жас адамды тапты. Олардың барлығына медициналық көмек қажет болмаған.
Құтқарушылар жастарды Алмарасан шатқалының кіреберісіндегі автотұраққа дейін алып барды. Ол жерде олардың көлігі тұрған.
Айта кетейік, Алматы маңындағы тауда 2600 метр биіктікте турист әйел аяғын жарақаттап алғаны хабарланды.
Ең оқылған:
- 2027 жылы АЕК өседі, бірақ барлық жәрдемақы көбеймейді: Қандай төлемдер бұрынғы көрсеткішпен қалады?
- Алматыдағы жекеменшік мектептің 25 қызметкері жалақысын ала алмай жүр: Қарыз көлемі 30 млн теңгеге жуықтауы мүмкін
- Қазақстандықтарға бүгіннен бастап зейнетақы жинағын басқаруға жаңа мүмкіндік берілді
- Қазақстанда күн күрт суытады: Алдағы 3 күнге арналған ауа райы болжамы
- Үнсіздік өмірге қауіп төндіруі мүмкін: Абай облысында әйел күйеуінің қолынан қаза тапты