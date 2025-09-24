Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматы тауларында алғашқы қар жауды

Бүгiн, 11:35
видеодан алынған кадр
Фото: видеодан алынған кадр

Түнде Алматының таулы аймақтарында қар түсті, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Богданович мұздығында, Бугеле және “Шымбұлақ” тау шаңғысы курортының орта станциясында орнатылған онлайн-камераларда 3200 метр биіктіктегі шыңдардың қармен көмкерілгені көрінеді.

Синоптиктер бұған дейін ескерткен болатын: Алматы облысының таулы аймақтарында түнде жауын-шашын күтіледі, кей жерлерде нөсер жауын және қар түрінде. Тек елдің батысы мен солтүстік-батысында антициклон ықпалында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

