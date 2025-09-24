Алматы тауларында алғашқы қар жауды

Түнде Алматының таулы аймақтарында қар түсті, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Богданович мұздығында, Бугеле және “Шымбұлақ” тау шаңғысы курортының орта станциясында орнатылған онлайн-камераларда 3200 метр биіктіктегі шыңдардың қармен көмкерілгені көрінеді.
Синоптиктер бұған дейін ескерткен болатын: Алматы облысының таулы аймақтарында түнде жауын-шашын күтіледі, кей жерлерде нөсер жауын және қар түрінде. Тек елдің батысы мен солтүстік-батысында антициклон ықпалында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.