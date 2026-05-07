Алматы тауларында аэровизуалды зерттеу жұмыстары жүргізілді
Қар сызығы теңіз деңгейінен 2600-2700 метр биіктікте тұрақтаған.
Бүгiн 2026, 07:34
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:34Бүгiн 2026, 07:34
137Фото: gov/kz
ҚР ТЖМ Алматы қаласының ТЖД-мен бірлесіп Іле Алатауы жотасының орталық бөлігіне аэровизуалды зерттеу жұмыстарын жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша таулы аймақта айтарлықтай қар қоры анықталды. Мұздақ көлдердің жағдайы тұрақты, су айдындары қар астында, су ағыны байқалмайды.
Қазір жағдай тұрақты болғанымен, қар қорының көп болуы және температураның құбылуы алдағы сел қаупі кезеңінде күрделі ахуал қалыптастыратынын көрсетті. Ауа райы жағдайы, күрт жылыну немесе нөсер жауын-шашын сияқты негізгі қауіп факторы сел үдерістерін белсендіруі мүмкін. Мониторинг штаттық режимде жүргізілуде.
"Қазселденқорғау" ММ Алматы қаласында, Алматы және Жетісу облысында жарылу қаупі жоғары 14 мұздақ көлді анықтады. Аталған көлдерде мұздақ көлдерді босату бойынша алдын ала жұмыстар жүргізілетін болады.
Ең оқылған:
- Жануарларды қатыгездікпен өлтіргендер 5 жылға сотталуы мүмкін
- Тоқаев тарихи әділдікті қалпына келтірді: Берлинге ту тіккен батырға "Халық қаһарманы" атағы берілді
- Емтиханнан кейін бірден болған: Алматыда студент университеттің 9-қабатынан құлап кетті
- Ақтөбе облысында бұрынғы ауыл әкімі өлі табылды
- Шымкенттегі Нұрайдың өлімі: Күдіктінің туыстары қылмысқа қатысты болуы мүмкін бе?