Алматы полициясы қызметтік көлікке тас лақтырған әйелді ұсталды
Полиция әйелдің психоэмоционалдық жағдайын тексеру үшін оқиға орнына жедел медициналық жәрдем бригадасын шақырды.
Бүгiн 2026, 22:37
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Бүгiн 2026, 22:37Бүгiн 2026, 22:37
55Фото: скрин
Алматыда полицияның қызметтік көлігіне тас лақтырған әйел ұсталды. Оқиға куәгерлердің видеосына түсіп, кейін әлеуметтік желіде тараған.
Бейнежазбада ересек әйелдің тұрақта тұрған полиция көлігіне қарай тас лақтырып жатқанын көруге болады. Осы әрекетінен кейін тәртіп сақшылары оны ұстаған. Полицейлерді көрген әйел қашуға тырысқанымен, алысқа ұзай алмаған.
Алматы қалалық полиция департаменті құқық бұзушының жеке басы анықталғанын хабарлады.
Әйелдің жеке басы анықталды. Ол ұсақ бұзақылық жасағаны үшін жауапкершілікке тартылды, – деп мәлімдеді полициядан.
Полиция өкілдерінің айтуынша, әйелдің әрекеті түсініксіз болған. Оның психоэмоционалдық жағдайын тексеру үшін оқиға орнына жедел медициналық жәрдем бригадасы шақырылған.
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