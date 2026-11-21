Алматы – Өскемен тасжолында DAF жүк көлігі өртенді
Өрт автожолдың 302-шақырымында болған. Жүргізуші зардап шеккен жоқ.
21 Қараша 2026, 16:16
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21 Қараша 2026, 16:1621 Қараша 2026, 16:16
146Фото: видеодан скриншот
21 қарашада Алматы – Өскемен тасжолының 302-шақырымында DAF жүк көлігі өртенді.
Полиция мәліметінше, көлік қозғалыс кезінде жүк көлігінің алдыңғы бөлігі тұтанған. Кабинада тек жүргізуші болған. Ол зардап шеккен жоқ.
Оқиға орнында тиісті қызметтер жұмыс істеп жатыр. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
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