Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматы облысындағы жол апатынан 8 адам қаза тапты

Бүгiн, 19:28
47
Бөлісу:
Қазавтожол
Фото: Қазавтожол

Алматы облысындағы ауыр жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазавтожолға" сілтеме жасап. 

2025 жылғы 29 қыркүйек сағат 23:50 шамасында Алматы облысында республикалық маңызы бар KAZ 06 «РФ шекарасы (Жайсан бекеті) – Мәртөк – Ақтөбе (солтүстік айналма жолымен) – Қарабұтак – Қызылорда – Шымкент (солтүстік айналма жолымен) – Қордай – Алматы – Қорғас (Нұр жолы бекеті)» автожолында ауыр жол-көлік оқиғасы орын алды.

Автожолдың 107 шақырымы + 300 метрінде Беріктас ауылының маңында Lexus автокөлігінің жүргізушісі қарсы қозғалыс жолағына шығып кетіп, батыс бағытта келе жатқан Toyota Alphard автокөлігімен бетпе-бет соқтығысты.

Жол-көлік оқиғасы салдарынан оқиға орнында 8 адам қаза тапты.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Астанаға Мажарстан Президенті Тамаш Шуйок ресми сапармен келеді
Келесі жаңалық
Ядролық технологияларды енгізу арқылы онкологиялық өлім азайтылмақ
Өзгелердің жаңалығы