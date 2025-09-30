Алматы облысындағы жол апатынан 8 адам қаза тапты

Алматы облысындағы ауыр жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазавтожолға" сілтеме жасап.
2025 жылғы 29 қыркүйек сағат 23:50 шамасында Алматы облысында республикалық маңызы бар KAZ 06 «РФ шекарасы (Жайсан бекеті) – Мәртөк – Ақтөбе (солтүстік айналма жолымен) – Қарабұтак – Қызылорда – Шымкент (солтүстік айналма жолымен) – Қордай – Алматы – Қорғас (Нұр жолы бекеті)» автожолында ауыр жол-көлік оқиғасы орын алды.
Автожолдың 107 шақырымы + 300 метрінде Беріктас ауылының маңында Lexus автокөлігінің жүргізушісі қарсы қозғалыс жолағына шығып кетіп, батыс бағытта келе жатқан Toyota Alphard автокөлігімен бетпе-бет соқтығысты.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан оқиға орнында 8 адам қаза тапты.