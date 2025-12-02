Алматы облысында жантүршігерлік апаттан 7 адам қаза тапты

Алматы – Бішкек тасжолында минивэн жүк көлігінің тіркемесімен соқтығысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы облысы полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты тасжолдың 129-шақырымында болған.
Алдын-ала мәлімет бойынша Honda Odissei автокөлігінің жүргізушісі алда қозғалып бара жатқан HOWO жүк көлігінің тіркемесіне соқтығысқан. Жол апаты салдарынан жеңіл автокөлікте болған жеті адамның бәрі, оның ішінде жүргізуші де алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза тапты, – деп хабарлады полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Қазір қайғылы оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.