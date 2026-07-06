Алматы облысында 16 жастағы турист қызды жылан шағып алды

Құтқарушылар зардап шеккен жасөспірімге алғашқы көмек көрсетіп, ауруханаға жеткізді.

Бүгiн 2026, 20:55
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
istockphoto.com Бүгiн 2026, 20:55
Бүгiн 2026, 20:55
138
Фото: istockphoto.com

Алматы облысындағы Көлсай көлдері аумағында 16 жастағы турист қызды жылан шағып алды. Зардап шеккен жасөспірімге Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары жедел көмек көрсетті.

ТЖМ мәліметінше, кезекшілік кезінде демалушылар жедел-құтқару жасағының қызметкерлеріне жүгініп, болған оқиға туралы хабарлаған.

Құтқарушылар қызға әмбебап құтқару бекетінде алғашқы медициналық көмек көрсетіп, кейін қызметтік автокөлікпен медициналық мекемеге жеткізген.

Ведомство жаз мезгілінде жыландардың белсенділігі артатынын ескертіп, табиғат аясында демалғанда қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырды.

Құтқарушылар туристерге белгіленген бағыттардан шықпауға, демалатын орынды мұқият тексеруге және бауырымен жорғалаушыларға жақындамауға кеңес берді.

Ең оқылған:

Наверх