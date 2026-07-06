Алматы облысында 16 жастағы турист қызды жылан шағып алды

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0410\u043b\u043c\u0430\u0442\u044b \u043e\u0431\u043b\u044b\u0441\u044b\u043d\u0434\u0430\u0493\u044b \u041a\u04e9\u043b\u0441\u0430\u0439 \u043a\u04e9\u043b\u0434\u0435\u0440\u0456 \u0430\u0443\u043c\u0430\u0493\u044b\u043d\u0434\u0430 16 \u0436\u0430\u0441\u0442\u0430\u0493\u044b \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442 \u049b\u044b\u0437\u0434\u044b \u0436\u044b\u043b\u0430\u043d \u0448\u0430\u0493\u044b\u043f \u0430\u043b\u0434\u044b. \u0417\u0430\u0440\u0434\u0430\u043f \u0448\u0435\u043a\u043a\u0435\u043d \u0436\u0430\u0441\u04e9\u0441\u043f\u0456\u0440\u0456\u043c\u0433\u0435 \u0422\u04e9\u0442\u0435\u043d\u0448\u0435 \u0436\u0430\u0493\u0434\u0430\u0439\u043b\u0430\u0440 \u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u043b\u0456\u0433\u0456\u043d\u0456\u04a3 \u049b\u04b1\u0442\u049b\u0430\u0440\u0443\u0448\u044b\u043b\u0430\u0440\u044b \u0436\u0435\u0434\u0435\u043b \u043a\u04e9\u043c\u0435\u043a \u043a\u04e9\u0440\u0441\u0435\u0442\u0442\u0456.\r\n\u0422\u0416\u041c \u043c\u04d9\u043b\u0456\u043c\u0435\u0442\u0456\u043d\u0448\u0435, \u043a\u0435\u0437\u0435\u043a\u0448\u0456\u043b\u0456\u043a \u043a\u0435\u0437\u0456\u043d\u0434\u0435 \u0434\u0435\u043c\u0430\u043b\u0443\u0448\u044b\u043b\u0430\u0440 \u0436\u0435\u0434\u0435\u043b-\u049b\u04b1\u0442\u049b\u0430\u0440\u0443 \u0436\u0430\u0441\u0430\u0493\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u049b\u044b\u0437\u043c\u0435\u0442\u043a\u0435\u0440\u043b\u0435\u0440\u0456\u043d\u0435 \u0436\u04af\u0433\u0456\u043d\u0456\u043f, \u0431\u043e\u043b\u0493\u0430\u043d \u043e\u049b\u0438\u0493\u0430 \u0442\u0443\u0440\u0430\u043b\u044b \u0445\u0430\u0431\u0430\u0440\u043b\u0430\u0493\u0430\u043d.\r\n\u049a\u04b1\u0442\u049b\u0430\u0440\u0443\u0448\u044b\u043b\u0430\u0440 \u049b\u044b\u0437\u0493\u0430 \u04d9\u043c\u0431\u0435\u0431\u0430\u043f \u049b\u04b1\u0442\u049b\u0430\u0440\u0443 \u0431\u0435\u043a\u0435\u0442\u0456\u043d\u0434\u0435 \u0430\u043b\u0493\u0430\u0448\u049b\u044b \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430\u043b\u044b\u049b \u043a\u04e9\u043c\u0435\u043a \u043a\u04e9\u0440\u0441\u0435\u0442\u0456\u043f, \u043a\u0435\u0439\u0456\u043d \u049b\u044b\u0437\u043c\u0435\u0442\u0442\u0456\u043a \u0430\u0432\u0442\u043e\u043a\u04e9\u043b\u0456\u043a\u043f\u0435\u043d \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430\u043b\u044b\u049b \u043c\u0435\u043a\u0435\u043c\u0435\u0433\u0435 \u0436\u0435\u0442\u043a\u0456\u0437\u0433\u0435\u043d.\r\n\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0436\u0430\u0437 \u043c\u0435\u0437\u0433\u0456\u043b\u0456\u043d\u0434\u0435 \u0436\u044b\u043b\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0434\u044b\u04a3 \u0431\u0435\u043b\u0441\u0435\u043d\u0434\u0456\u043b\u0456\u0433\u0456 \u0430\u0440\u0442\u0430\u0442\u044b\u043d\u044b\u043d \u0435\u0441\u043a\u0435\u0440\u0442\u0456\u043f, \u0442\u0430\u0431\u0438\u0493\u0430\u0442 \u0430\u044f\u0441\u044b\u043d\u0434\u0430 \u0434\u0435\u043c\u0430\u043b\u0493\u0430\u043d\u0434\u0430 \u049b\u0430\u0443\u0456\u043f\u0441\u0456\u0437\u0434\u0456\u043a \u0435\u0440\u0435\u0436\u0435\u043b\u0435\u0440\u0456\u043d \u049b\u0430\u0442\u0430\u04a3 \u0441\u0430\u049b\u0442\u0430\u0443\u0493\u0430 \u0448\u0430\u049b\u044b\u0440\u0434\u044b.\r\n\u049a\u04b1\u0442\u049b\u0430\u0440\u0443\u0448\u044b\u043b\u0430\u0440 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0433\u0435 \u0431\u0435\u043b\u0433\u0456\u043b\u0435\u043d\u0433\u0435\u043d \u0431\u0430\u0493\u044b\u0442\u0442\u0430\u0440\u0434\u0430\u043d \u0448\u044b\u049b\u043f\u0430\u0443\u0493\u0430, \u0434\u0435\u043c\u0430\u043b\u0430\u0442\u044b\u043d \u043e\u0440\u044b\u043d\u0434\u044b \u043c\u04b1\u049b\u0438\u044f\u0442 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0435\u0440\u0443\u0433\u0435 \u0436\u04d9\u043d\u0435 \u0431\u0430\u0443\u044b\u0440\u044b\u043c\u0435\u043d \u0436\u043e\u0440\u0493\u0430\u043b\u0430\u0443\u0448\u044b\u043b\u0430\u0440\u0493\u0430 \u0436\u0430\u049b\u044b\u043d\u0434\u0430\u043c\u0430\u0443\u0493\u0430 \u043a\u0435\u04a3\u0435\u0441 \u0431\u0435\u0440\u0434\u0456.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n