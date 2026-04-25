Алматы облысында 14 жастағы қыз жоғалып кетті
Қазіргі уақытта еріктілер мен жақындары іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Алматы облысында 14 жастағы жасөспірім қызға іздеу жарияланды. Бұл туралы ақпарат әлеуметтік желілерде еріктілер тарапынан таратылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жазбаларға сәйкес, қыз 2026 жылғы 24 сәуірде Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қаласына қарасты саяжайлар аумағындағы Виноградная көшесі, 15-үй мекенжайынан шығып кеткеннен кейін оралмаған.
Із-түзсіз жоғалған жасөспірімнің белгілері: бойы шамамен 160–165 см, арық денелі, қоңыр шашты (боб үлгісінде қиылған), қоңыр көзді. Сол жақ қасының үстінде тыртығы бар. Мұрнында пирсинг болған. Үстінде қара ою-өрнегі бар ақ футболка, қара трикотаж шалбар және сұр кроссовка киген. Өзімен бірге қара түсті сөмкесі болған, - делінген ақпаратта.
Қазіргі уақытта еріктілер мен жақындары іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қыздың орналасқан жері туралы қандай да бір ақпарат білетін азаматтардан төмендегі телефон нөмірлеріне хабарласу сұралады: +7 705 105 31 31, +7 701 375 92 91 немесе 102 нөмірі арқылы полицияға хабар беруге болады.
