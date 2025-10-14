Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматы метросында жолаушылар саны жаңа рекорд орнатты

Бүгiн, 18:22
80
Бөлісу:
Орталық коммуникациялар қызметі
Фото: Орталық коммуникациялар қызметі

2025 жылғы қыркүйекте Алматы метрополитені 3,1 миллионнан астам жолаушыны тасымалдады. Бұл – байқау басталғалы бері тіркелген ең жоғары көрсеткіш, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Ұлттық статистика бюросына сілтеме жасап.

Өткен жылдың қыркүйегімен салыстырғанда жолаушылар ағыны 21 пайызға артқан. Бұған дейін бірде-бір айда метро мұндай көп жолаушыны қабылдамаған. Тіпті ол кіретін “көлік түрлерінің өзге санаты” бойынша жиынтық көрсеткіштерде де мұндай деңгей тіркелмеген.

2025 жылдың басынан бері өсім тұрақты байқалып келеді: тоғыз айдың қорытындысы бойынша жолаушылар легі өткен жылмен салыстырғанда орта есеппен 14 пайызға көбейген. Ал 2024 жылы бұл көрсеткіш кей айларда төмендеп, 1 пайыздан аспаған еді.

Метрополитен басшылығының мәліметінше, қыркүйек айы тек айлық емес, тәуліктік көрсеткіш бойынша да рекордты болды: “Қайрат” пен “Реал” арасындағы футбол матчы күні метроны шамамен 143 мың адам пайдаланған.

Мұндай рекордтық көрсеткіштер Алматы метросының қоғамдық көліктің негізгі түрлерінің бірі ретінде танымалдығы артып келе жатқанын айқындайды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстандық колледжде жасанды интеллект зертханасы ашылады
Келесі жаңалық
Президент: "30 жыл ішінде Қазақстан мен "Лукойл" ынтымақтастық жолынан сүрінбей өтті"
Өзгелердің жаңалығы