Алматы дәрігерлері салмағы 730 грамм жаңа туған сәбидің өмірін сақтап қалды

Алматының №2 қалалық перинаталдық орталығында дәрігерлер жүктіліктің 27-аптасында дүниеге келген шала туған қыз баланы аман алып қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы қаладағы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері мәлімдеді.
Болашақ ана амниотикалық сұйықтықтың мерзімінен бұрын ағуына байланысты орталыққа шұғыл түрде жеткізілген. Ультрадыбыстық зерттеу нәтижесінде мамандар іштегі нәрестенің өміріне қауіп төніп тұрғанын анықтап, шұғыл ота жасау туралы шешім қабылдады.
Кесарь тілігі орталық директоры Светлана Рахимова бастаған дәрігерлер тобының қатысуымен жүргізілді. Соның нәтижесінде салмағы небәрі 730 грамм болатын қыз бала дүниеге келді.
Нәресте өмірінің алғашқы сәтінен бастап жаңа туған балалардың жансақтау және қарқынды терапия бөлімінде болды. 28 күн бойы дәрігерлер мен медбикелер оның жағдайы үшін тәулік бойы күресті.
Жағдайы тұрақтанған соң сәби күтімнің екінші кезеңіне — жаңа туған нәрестелер патологиясы бөліміне ауыстырылды. Отбасы орталықта 56 күн болды. Осы уақыт ішінде баланың салмағы екі еседен астам артып, 1 800 граммға жетті.
Біз бұл жерге күтпеген жерден түстік, ешкімді танымайтын едік. Алайда алғашқы күннен бастап шынайы қамқорлықты сезіндік. Дәрігерлер мен медбикелер қызымыздың денсаулығы мен болашағы үшін бар күшін салды. Олардың кәсібилігі мен жанқиярлығы бізді қатты тәнті етті, — деп баланың анасы медицина қызметкерлеріне алғыс білдірді.
Бұл оқиға орталық мамандарының ең нәзік пациенттерге өмірге алғашқы қадам жасауға көмектесіп жүрген күнделікті еңбегінің тағы бір жарқын мысалы.
Айта кетейік, Алматы қаласының №2 қалалық перинаталдық орталығындағы балалар реанимациясы бөлімшесінде салмағы өте төмен болып туған, сондай-ақ тәулік бойы қарқынды терапияны қажет ететін ауыр хәлдегі жаңа туған нәрестелерге медициналық көмек көрсетіледі.
Орталық жұмыс істеген жылдар ішінде мыңдаған баланы аман алып қалды. Бөлімше дәрігерлері мен медбикелері күндіз-түні жаңа туған сәбилердің өмірі үшін күресіп, заманауи емдеу, күтім жасау және жағдайын бақылау әдістерін қолданады.