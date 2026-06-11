Алматы әуежайында жоспардан тыс тексеріс жүргізіледі

Қазіргі таңда басқарма оқиғаның мән-жайын анықтап, қажетті материалдарды жинақтап жатыр. Кейін олар жоспардан тыс тексеруді тіркеу үшін прокуратура органдарына жолданады. Жоспардан тыс тексеру барысында құрылыс нормаларының сақталуы, сондай-ақ құрылыс-монтаж жұмыстарының ұйымдастырылуы заң талаптарына сәйкестігі тұрғысынан бағаланады. Егер заңнама талаптарының бұзылғаны анықталса, жауапты тұлғаларға қатысты қолданыстағы заң аясында тиісті шаралар қабылданады, – деп жазылған ведомство хабарламасында.
Бұған дейін Алматы қаласының әуежайында оқыс оқиға болып, видеосы әлеуметтік желіде таралғанын жазғанбыз.