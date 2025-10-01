Алматы әкімі жаңа фармацевтикалық зауыт құрылысы жобасымен танысты

Алматы әкімі Дархан Сатыбалды жұмыс сапары аясында қаладағы ірі өндірістік кәсіпорындарды – «Nobel АФФ» АҚ, «Сайман корпорациясы» ЖШС және «Евразиан Фудс Корпорэйшн» АҚ зауыттарын аралады, деп хабарлайды BAQ.KZ қала әкімдігінің ресми сайтына сілтеме жасап.
«Nobel Алматы фармацевтикалық фабрикасында» әкім компанияның өнімдерімен және Алматы Индустриалдық аймағында салынатын жаңа жоғары технологиялық дәрі-дәрмек зауытының құрылыс жоспарымен танысты.
Оны 2027 жылға дейін салу жоспарланған. Жоба 2020 жылдың қыркүйегінде инвестордың ҚР Денсаулық сақтау министрлігі және «СК-Фармация» ЖШС-мен жасаған меморандумы аясында жүзеге асырылады.
Жаңа зауытта 5 өндірістік цех пен 3 зертхана орналастыру көзделген. Бұдан бөлек, қойма, кеңсе және әкімшілік ғимараттар, сондай-ақ инженерлік-қосалқы нысан қарастырылған. Құрылысты 2026 жылы бастау жоспарланып отыр.
Әкім инвесторға барлық қажетті қолдау көрсетуді тапсырды. Жаңа зауыт өнім ассортиментін кеңейтуге, жоғары технологиялық дәрілерді өндіруге және барлық өндірісті қала сыртына – Индустриалдық аймаққа көшіруге мүмкіндік береді.
«Сайман корпорациясында» Дархан Сатыбалды есепке алу аспаптары өндірісінің жоғары деңгейін атап өтті. Кәсіпорында 180 адам еңбек етеді, олардың басым бөлігі – жергілікті ЖОО түлектері. Кәсіпорынның жобалық қуаты – жылына 800 мың аспап, ал жыл сайынғы нақты өндіріс көлемі – 500 мың дана.
Әкім қала кәсіпорындарында қазақстандық есепке алу аспаптарын кеңінен пайдалану мүмкіндігін қарастыруды тапсырды.
Жұмыс сапары барысында Дархан Сатыбалды сондай-ақ «Евразиан Фудс Корпорэйшн» АҚ-да болды. Бұл кәсіпорынның 60 жылдан астам тарихы бар және Қазақстан мен Орталық Азиядағы тағам өнеркәсібінің маңызды нысандарының бірі болып табылады.
Мұнда өсімдік майы, майонез, кетчуп, қыша, түрлі соустар, құрғақ дәмдеуіштер, маринадтар және кондитерлік қоспалар шығарылады. Кәсіпорынның жылдық қуаты – 132 мың тоннадан асады. Қазіргі уақытта өндірістік кешенде ауқымды қайта жаңғырту жұмысы жүргізілуде.
Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша қала әкімі өнеркәсіп секторын қолдауға және Алматының өндірістік әлеуетін дамытуға бағытталған бірқатар тапсырмалар берді.