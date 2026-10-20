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  • Алименттен жалтарғандар жауапқа тартылды: Балаларға 37 млн теңге өндірілді

Алименттен жалтарғандар жауапқа тартылды: Балаларға 37 млн теңге өндірілді

Мұнайлы ауданында 22 борышкер әкімшілік, тағы үшеуі қылмыстық жауаптылыққа тартылды. Бұдан бөлек, миллиондаған теңге өндірілді.

20 Қазан 2026, 09:32
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 20 Қазан 2026, 09:32
20 Қазан 2026, 09:32
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының прокуратурасы балалардың пайдасына 37 млн теңге алимент өндірді. Бұл туралы облыстық прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады.
 
Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау – прокуратура органдары қызметінің басым бағыттарының бірі.

Мұнайлы ауданының прокуратурасы алимент өндіру туралы сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету бағытында тиісті прокурорлық шаралар қабылдады.

Қабылданған шаралар нәтижесінде 22 борышкер әкімшілік, 3 борышкер қылмыстық жауаптылыққа тартылды. Сонымен қатар балалардың пайдасына жалпы сомасы 37 млн теңге алимент берешегі өндірілді, - деп хабарлады Маңғыстау облысының прокуратурасы.

Прокуратура алимент бойынша берешекті өндіріп алу және кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау бағытындағы жұмыстарды жалғастырады.
 
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