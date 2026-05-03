Әлемдік сарапшы Кай-Фу Ли GITEX AI Kazakhstan 2026 форумы қарсаңында оқыту өткізді
GITEX AI қарсаңында елдің цифрлық элитасы оқудан өтті.
GITEX AI Kazakhstan 2026 жаһандық форумы қарсаңында Алматыда елдің цифрлық трансформациясын ілгерілетуге бағытталған маңызды білім беру іс-шарасы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жасанды интеллект саласындағы әлемге танымал сарапшы, доктор Кай-Фу Ли Қазақстанның негізгі мемлекеттік органдары мен квазимемлекеттік сектор басшыларына арналған «AI Class» авторлық курсын өткізді. Бағдарламаға елдің цифрландыру саласының өкілдері қатысты, олардың қатарында Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев, Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі Қуанышбек Есекеев, Ұлттық Банк төрағасы Тимур Сүлейменов, сондай-ақ «Қазақтелеком» АҚ, «ҰАТ» АҚ және басқа да квазимемлекеттік сектор өкілдері бар.
Доктор Кай-Фу Ли – әлемдік деңгейдегі тұлға. Ол венчурлық капиталист әрі жасанды интеллект туралы бестселлерлердің авторы ретінде танылған, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы жасанды интеллектті дамыту жөніндегі кеңестің мүшесі ретінде стратегиялық маңызды рөл атқарады. Осы қызметінде ол мемлекетке сараптамалық қолдау көрсетіп, ұлттық күн тәртібін қалыптастыруға және мемлекеттік басқару мен экономикаға ЖИ-дің озық стандарттарын енгізуге ықпал етеді.
Өткен оқыту аясында доктор Ли ЖИ-ді жаңа іргелі өндірістік жүйе және өнімділік инфрақұрылымы ретінде терең талдауды ұсынды.
Доктор Кай-Фу Ли атап өткендей, «жасанды интеллект тарихтағы ең қуатты өсім драйверіне айналуда, экономиканың жеделдеуі және технологиялар құнының 175 есеге дейін төмендеуі жағдайында табыстың негізгі факторы – енгізу жылдамдығы мен интеллектуалды жүйелермен жұмыс істеу қабілеті».
Бағдарлама автономды ЖИ-агенттердің эволюциясы (өздігінен жоспарлап, мақсаттарға жете алатын жүйелер), жаһандық технологиялық ландшафт және ЖИ-ді мемлекеттік секторда қолдану сценарийлері сияқты аса маңызды бағыттарды қамтыды. Қатысушылар модельдер мен құралдарды біріктіруге қажетті платформалық қабат тұжырымдамасымен, сондай-ақ адам мен алгоритмдердің өзара әрекеттесуінің заманауи тәсілдерімен, соның ішінде промпт-инжиниринг және «vibe-coding» әдістерімен танысты.
Интенсив алдағы форум қарсаңында елдің технологиялық блогы өкілдерін даярлау кезеңдерінің бірі болды.
Сессия қорытындысы бойынша қатысушылар өз ведомстволарында инновациялық бастамаларды іске асыру үшін теориялық біліммен қатар практикалық құралдарды да меңгерді.
Еске салайық, ертең Алматыда алғаш рет жасанды интеллектке арналған Орталық Азиядағы ең ірі технологиялық көрме – GITEX AI Kazakhstan 2026 өтеді. Форумға 60-тан астам елден саясаткерлер, технологиялық компаниялар, стартаптар мен инвесторлар жиналады. Қатысушылар қатарында әлемдік технологиялық көшбасшылар бар: Cisco, Cloudflare, Google Cloud, Huawei, Dell, H3C Technologies, Lenovo, Trend Micro, Hikvision, HP, Noventiq, Redington, Salesforce, Vertiv және Yandex және басқа да ұйымдар.
Ең оқылған:
- Астанада Есіл өзенінен бірнеше жүк көлігіне тең қоқыс шығарылды
- Түркістанда қарызы бар жүргізушілерге дронмен бақылау күшейді
- Польшада ұсталған қазақстандық бостандыққа шықты: Тоқаев шетелдік көшбасшыларға алғыс білдірді
- Ақтауда жағажай маңындағы қоқыс үйіндісі туристердің шағымынан кейін жойылды
- Ақтауда өртенген тұрғын үйден 14 адам эвакуацияланды