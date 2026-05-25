Әлемдік мұнай бағасы төмендеді
WTI маркалы мұнайдың шілде фьючерстері де 5,06 пайызға төмендеп, 91,71 доллар болды.
Әлемдік мұнай бағасы "АҚШ пен Иран бейбіт келісімге жақындап қалды" деген хабарламалар аясында төмендеп жатыр. Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 98 долларға дейін түсті.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың шілде айындағы фьючерстері 4,87 пайызға арзандап, барреліне 98,49 долларды құрады. Бұл туралы Астана уақытымен 08:00-дегі сауда деректері көрсетеді.
23 мамырда АҚШ пен Иран бейбіт келісім аясында өзара түсіністік меморандумын (МОВ) дайындау бойынша келіссөздерді негізінен аяқтағаны белгілі болды. Бұл келісімге сәйкес, Ормуз бұғазы – әлемдік мұнай мен сұйытылған табиғи газ жеткізілімдерінің шамамен бестен бірі өтетін маңызды өткел – қайта ашылуы тиіс.
Алайда кейбір күрделі мәселелер бойынша тараптар әлі де ортақ келісімге келген жоқ.
