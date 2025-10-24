Әлемдегі ең жылдам пойыз Қытайда сынақтан өткізілуде

Әлемдегі ең жылдам жоғары жылдамдықты пойыз CR450-дің өнімділік сынақтары Қытайда басталды. Сағатына 450 шақырымға дейін жылдамдыққа жете алатын жаңа пойыз Шанхай-Чунцин-Чэнду желісінде сынақтан өткізілуде. Бұл әлемдегі ең ірі пойыз болып саналатын Қытайдың көлік инфрақұрылымын дамытудағы маңызды қадам, деп хабарлайды BAQ.KZ Naked-Science сайтына сілтеме жасай отырып.
CR450 прототипін сынау өткен жылдың соңынан бері жалғасып келеді. Пойыз барлық өнімділік пен қауіпсіздік параметрлерін тексеруге бағытталған бірқатар қатаң сынақтардан өтуде. Барлық параметрлер расталғаннан кейін келесі кезең басталады — 600 000 шақырымдық ақаусыз жүру. Тек содан кейін ғана пойыз коммерциялық жолаушыларға қызмет көрсетуге рұқсат етіледі, - деп хабарлайды жаңалықтар агенттігі.
Инженерлер кешенді аэродинамикалық және дизайнды жақсартудың арқасында рекордтық жылдамдыққа қол жеткізді. Негізгі инновация - қазір 15 метрге жететін ұзартылған тұмсық. Салыстыру үшін, сағатына 350 шақырымға дейін жылдамдыққа жететін қолданыстағы Fuxing сериялы пойыздардың аэродинамикалық диаметрі 12,5 метр. Бұл өзгеріс кедергіні айтарлықтай азайтты.
Сонымен қатар, пойыздың жалпы аэродинамикалық кедергісі 22%-ға азайды. Бұған жабық арбалар, төмендетілген шасси төсеніштері және құрылымдық биіктігін 20 сантиметрге азайту арқылы қол жеткізілді. Пойыздың салмағы да 50 тоннаға азайды. Әзірлеушілердің айтуынша, аэродинамика бойынша жұмыс бес жылға созылды, тіпті бұл мақсатқа жетуде пайыздың оннан бір бөлігіне дейін жақсартулар маңызды болды.
Бұл жақсартулар үдеуді айтарлықтай жақсартты. CR450 сағатына 350 шақырым жылдамдыққа төрт минут 40 секундта жете алады - бұл алты минут 20 секундты қажет ететін қазіргі Fuxing пойыздарынан 100 секундқа жылдамырақ.
Қытай көлік органдарының мәліметтері бойынша, жоғары жылдамдықты теміржол технологияларын дамыту интеграцияланған көлік жүйесін құрудың ұзақ мерзімді стратегиясының бөлігі болып табылады. Қытай қазірдің өзінде әлемдегі ең үлкен жылдамдықты теміржолдар мен автомобиль жолдары желісіне ие, олардың жалпы ұзындығы алты миллион шақырымнан асады.