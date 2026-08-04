Әлемдегі ең тартымды туристік қалалар рейтингі жарияланды
Жалпы рейтингте Нью-Йорк қаласы бірінші орынға шықса, Париж екінші, Осака үшінші орынға жайғасты.
Yanolja зерттеу орталығы, Purdue University және Kyung Hee University бірлесіп әзірлеген 2026 жылғы туристік қалалардың жаһандық тартымдылық индексі жарияланды.
Euronews-тің хабарлауынша, рейтинг 14 тілдегі әлеуметтік желілердегі пікірлерді талдау негізінде жасалып, әлемнің 200 туристік бағытын қамтыды. Бағалау барысында қалалардың танымалдығы ғана емес, саяхатшыларға қалдыратын эмоционалдық әсері де ескерілген.
Жалпы рейтингте Нью-Йорк қаласы бірінші орынға шықса, Париж екінші, Осака үшінші орынға жайғасты. Ал алғашқы ондыққа Киото, Сеул, Лондон, Рим, Бангкок, Окинава және Чикаго енді.
Эмоционалдық тартымдылық көрсеткіші бойынша көшті Осака бастап, одан кейін Киото мен Нью-Йорк орналасты. Бұл санатта Азия қалаларының басымдығы байқалды: алғашқы ондықтағы қалалардың алтауы Азияда орналасқан.
Зерттеу авторларының айтуынша, қазіргі таңда туристерді тек көрікті жерлер ғана емес, ерекше әсер сыйлайтын, есте қалатын әрі өзгелерге ұсынуға тұрарлық саяхат тәжірибесін ұсынатын қалалар көбірек қызықтырады.
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