Әлемде: Ресей-Украина келіссөздері, АҚШ Сириядан әскерін шығарады
BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
АҚШ Сириядан барлық әскерін шығаруды бастады
Америка Құрама Штаттары Сириядағы қалған барлық әскери қызметшілерін шығаруды жүзеге асыруда.
Басылым мәліметінше, АҚШ Араб Республикасында қалған шамамен 1 мың әскери қызметшіні елден әкету жұмыстарын бастап кеткен. Бұл процесс шамамен екі айға созылуы мүмкін. Сонымен қатар, шешім АҚШ пен Иран арасындағы шиеленістің күшеюіне байланысты емес екені атап өтіледі.
Ақпан айының басында АҚШ Қарулы Күштерінің Орталық қолбасшылығы Сириядағы Эт-Танф әскери базасынан америкалық күштерді жоспарлы түрде шығаруды аяқтағаны туралы хабарланған болатын.
Калифорнияда қар көшкінінен 8 шаңғышы қаза тапты
Калифорнияның Тахо көлі аймағында қар көшкінінен сегіз шаңғышы қаза тапты. Бұл туралы Невада округінің шериф кеңсесі мәлім етті.
Топ мүшелерінің бірі әлі табылмаған, бірақ іздеу-құтқару операциясы формальді іздеуден толыққанды құтқару форматына ауыстырылды. Сонымен қатар, топтың алты мүшесі құтқарылды.
Қар көшкіні сейсенбі күні Castle Peak ауданында Тынық мұхитының стандартты уақыты бойынша сағат 11:30 шамасында (Гринвич бойынша 19:30) болды. Синоптиктер бұл аймақтағы қар көшкіні қаупі сақталып тұрғанын және жағдайдың нашарлауы мүмкін екенін ескертеді.
Женевадағы Ресей – Украина келіссөздері нәтижесіз аяқталды
Женевада Ресей, Украина және АҚШ өкілдерінің қатысуымен өткен үшжақты келіссөздер нәтижесіз аяқталды. Кездесу сейсенбі күні кешке басталып, сәрсенбіде тек екі сағатқа созылды.
АҚШ арнайы өкілі Стив Уиткофф келіссөздерге оптимистік тұрғыдан қарағанымен, Ресей мен Украина тараптары кездесулерді «қиын» деп бағалады. Кремль өкілі Владимир Мединский Украинаның делегациясымен жеке кездесу өткізгенімен, оның егжей-тегжейлері жария етілген жоқ.
Украиналық дипломаттар келіссөздер барысында әскери мәселелерде белгілі бір прогреске қол жеткізілгенін хабарлады. Алайда аумақтық мәселелер бойынша позициялар әртүрлі болғандықтан толық келісімге келу мүмкін болмады. Мәскеу Донбасстың шығыс аймағын бақылауды талап етсе, Киев бұл талапты қабылдамайды.
Соғысты тоқтату үшін дипломатиялық күш-жігерді басқарып отырған АҚШ президенті Дональд Трамп екі тарап арасындағы тығырыққа байланысты шыдамсыздық танытатынын мәлімдеді.
Женева кездесулерінің аяқталуымен Украина мен Ресей арасындағы жанжалды шешу жұмыстары әлі де жалғасатын болады. Алдағы аптада тараптар жаңа кездесулерді өткізуді жоспарлап отыр.
Ең оқылған:
- Рамазан-2026: Маңызды мәліметтер
- Рамазан-2026: Пітір мен підия садақасы, зекет және Ораза кестесі
- Ішкі сауда дамиды: Қазақстан кәсіпорындарына 4,3 млрд теңге қолдау көрсетілді
- Шетелдік интернет-дүкеннен тауар алатындарға жаңа салық енгізілді
- Астанада этномәдени бірлестіктердің жалпы республикалық форумы өтті