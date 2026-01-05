Әлемде: Йемендегі қақтығыс, Украинадағы соғыс, криптовалюта нарығында жаңа өзгерістер

Соңғы 24 сағатта әлемде болған ең маңызды оқиғалар: Таяу Шығыстағы қақтығыс, Украинадағы соғыс, АҚШ пен Венесуэла арасындағы шиеленіс, жаһандық экономика мен спорттағы басты жаңалықтар, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сауд Арабиясы мен Йемен: Әскери қарулы қақтығыстар қайта жандануда
Соғыс аймағы ретінде ұзақ уақыт талқыланып келе жатқан Йеменде соңғы тәулікте Саудия тарапынан қарулы күштер үлкен операциялар жүргізіп, бірнеше стратегиялық қалаларды бақылауға алды. Бұл қадам аймақтағы тұрақсыздықты одан әрі күшейтіп, халықаралық гуманитарлық ұйымдарды алаңдатты.
БҰҰ қауіпсіздік кеңесі шұғыл түрде мәселені талқылауға шақырылды. Сонымен қатар әлемнің кейбір елдері эвакуация жоспарларын қайта қарап жатыр – бұл аймақта соғыс ықтималдығы мен тұрғындардың қауіпсіздігі басты назарда.
Америка Құрама Штаттары – Венесуэла: Саяси дағдарыс шиеленісті
Reuters және халықаралық ақпараттар бойынша АҚШ пен Венесуэла арасындағы жағдай күрделеніп барады. АҚШ кейбір үлкен операциялар жүргізіп, Венесуэла президенті Николас Мадуроның ұсталуы туралы мәлімдеді. Бұл қадам аймақтағы саяси теңгерімді айтарлықтай өзгертті және халықаралық қауымдастық тарапынан қарсылық пен алаңдаушылық тудырып отыр. Осы жағдай әлемдік саясатта жаңа шиеленістердің бастауы болуы мүмкін.
Әлемдік экономика: Криптовалюта нарығында жаңа өзгерістер
Криптоиндустрияда әлемдік нарықтың денсаулығын жақсарту және сауда айналымын кеңейту мақсатында жаңа ақпарат құралдары мен 24 сағаттық жаңалықтар кестесі ұсынылды. Бұл криптовалютаға қызығушылық танытатын инвесторлар мен трейдерлер үшін маңызды, өйткені нарықтың ненің әсеріне тез баға беруі бүгінгі күннің қаржылық климатында үлкен рөл атқарады.
Дубай: Қысқы спорт маусымы – жаһандық аренаға айналып жатыр
Бірқатар халықаралық спорт жарыстары мен марафондар Дубайда басталды. Бұл іс-шаралар әлемнің түрлі елдерінен спортшыларды біріктіруде, сондай-ақ қаланың халықаралық спорттық туризмін айтарлықтай арттыруда. Атқарылған шаралар – джетпактан қатты белсенділікке дейінгі бай бағдарламамен ерекшеленеді және 2026 жылдың спорттық күнтізбесінде маңызды орын алады.
Украина – Ресей соғысы: Қақтығыс жалғасуда және дипломатиялық әрекеттер күшейтілуде
Украинадағы соғыс жағдайында соңғы дипломатиялық диалогтар мен әскери оқиғалар маңызды рөл атқаруда. Ресей мен Украина арасындағы шиеленіс артты: Ресей Украинаның Ресейдегі нысандарға дрондармен соққы жасады деп айыптады, ал Украина бұл мәлімдемені жоққа шығарып, жағдайды саясиландыру мақсатында қолданылғанын мәлімдеді. Сонымен қатар бейбіт келіссөздер үшін жаңа қауіпсіздік кепілдіктері туралы талқылаулар жүргізілуде. Бұл жағдай халықаралық қауымдастық тарапынан кең талқыланып жатыр.