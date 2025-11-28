Әлемде: Украина мен Ресей келіссөздері, Судандағы аштық, Гонконгтағы өрт

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Украина мен АҚШ делегацияларының қол жеткізілген келісімдерді әзірлеу бойынша бірлескен жұмысы осы аптаның соңында Женевада жалғасады. Бұл туралы Украина Президенті Кеңсесінің басшысы Андрей Ермак өзінің Telegram арнасында хабарлады.
Оның айтуынша, Украина үшін «ұзақ және лайықты бейбітшілікке» қол жеткізу басты мақсат болып қала береді. Ермак келіссөздердің қарқынын сақтап қалу және мүмкіндігінше тезірек әрекет ету қажеттілігін атап өтті.
Осы аптаның соңында Украина мен Америка делегацияларының бірлескен жұмысы Женевада қол жеткізілген нәтижелерге негізделіп, жалғасады. Өнімділікті жоғалтпау және жылдам жұмыс істеу маңызды. Біздің серіктестерімізбен ортақ мақсатымыз өзгеріссіз қалады — Украина үшін мүмкіндігінше тезірек ұзақ және лайықты бейбітшілікке қол жеткізу, - деп жазды ол.
Ермак келіссөздердің қазіргі кезеңі Ресей-Украина соғысының аяқталуын жақындататын нақты қадамдар жасауға бағытталғанын атап өтті.
Біз соғысты тоқтату қадамдарын анықтауда нақты ілгерілеуге қол жеткізу үшін сындарлы талқылауға дайындалып жатырмыз. Америкалық командаға үздіксіз жұмысы үшін алғыс айтамыз. Бейбітшілік ортақ жетістік болуы керек, - деп атап өтті Украина Президенті Кеңсесінің басшысы.
Женевадағы келіссөздер тұрақты қауіпсіздік архитектурасын құруға және аймақта бейбітшілікті қалпына келтіруге бағытталған бейбітшілік процесінің негізгі кезеңі ретінде қарастырылады.
БҰҰ: Суданда 21,2 миллион адам қатты аштыққа ұшырап отыр
Біріккен Ұлттар Ұйымы Суданда армия мен Жедел әрекет ету күштері (HDK) арасындағы үш жылға жуық уақыт бойы жалғасып келе жатқан қақтығыс салдарынан 21,2 миллион адам қатты аштық жағдайында қалғанын мәлімдеді.
БҰҰ бұл мәселеге қатысты баяндамасын америкалық X әлеуметтік желісінде жариялады.
Баяндамада үш жылға созылған қақтығыстардың салдарынан 21,2 миллион адамның өткір аштыққа тап болғаны айтылған.
Екі өңірде аштық расталды. Ал қақтығыс бәсеңдеген аймақтарда БҰҰ-ның Дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасына (WFP) қолжетімділік кеңейіп, аштық деңгейі азайды, - деп көрсетілген.
2023 жылдың 15 сәуірінен бастап Суданда армия мен шетелден қолдау алатын Жедел әрекет ету күштері арасында қақтығыс күшейген.
Елдің батысындағы ең ірі қала – Фашир ауыр шайқастардан кейін Жедел әрекет ету күштерінің бақылауына өтті.
Ондаған мың адам қақтығыс салдарынан қашып кеткен қалада Жедел әрекет ету күштері бейбіт тұрғындарды күштеп көшіріп, көптеген қолында қаруы жоқ адамды өлтіріп, азаптаған. Бұл әрекеттердің бір бөлігі ол топтың мүшелері жариялаған видеоларда анық көрінеді.
Гонконгтағы тұрғын үй кешеніндегі өрттен қаза тапқандар саны 94-ке жетті
Алапат өрт салдарынан Гонконгтағы тұрғын үй кешенінде қаза тапқандар саны 94-ке жетті деп хабарлады, Синьхуа агенттігі.
Өрт сөндіру қызметтің мәліметінше, көпшілік мәйіттер өрт аса қатты болған жеті ғимараттың екеуінен табылған. Зардап шеккендердің саны да артты және 155 адамға жетті. Бұған дейін шамамен 100 адамның зардап шеккені хабарланған еді.
Жарақат алғандар арасында 11 өрт сөндіруші де бар.
Еске сала кетсек, 26 қараша күні Қытайдың Гонконг арнайы әкімшілік аймағында Тайпоу ауданындағы тұрғын үй алабында өрт болғанын жаздық. Артынша тұрғын үй кешеніндегі өрт басқа ғимараттарға тарады.
Сондай-ақ тұрғын үй кешенінде болған өрттен кем дегенде 36 адам қаза тауып, 270-тен астам адам хабар-ошарсыз кеткенін жаздық.
Аталған оқиға бойынша үш құрылысшы қамауға алынды. Апатты өрттің себебі ретінде бамбуктан жасалған құрылысқа тасталған темекіден болуы мүмкін деген болжам жасалды.