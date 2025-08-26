Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Әлемде: Трамптың ФРЖ-ға қысымы, Еуропадағы жаңа сын-қатерлер және Шығыс одағы

Бүгiн, 11:02
135
Бөлісу:
коллаж BAQ.KZ
PHOTO
Фото: коллаж BAQ.KZ

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәуліктегі әлем жаңалықтарына шолу ұсынады: Трамптың ФРЖ-ға қысымы, орталық банктердің алаңдаушылығы, Еуропаның цифрлық тәуелсіздік ізденісі, геосаяси шиеленістер мен Қытай-Ресей-Иран-Солтүстік Корея ынтымақтастығы.

АҚШ-та орталық банктің тәуелсіздігіне қауіп төнді

Трамп АҚШ-тың Федералдық резерв жүйесінің (ФРЖ) басшысы Лиза Кукты жұмыстан кетіруді талап етті, бұл әрекет заңды болмай тұр – себебі ФРЖ губернаторларын президент жұмыстан қуу құқығына ие емес. Бұл саяси-құқықтық шиеленісті күшейтіп, нарықтарда сенімділіктің әлсіреуіне әкелді. Ол өзі де қызметін жалғастыруға ниетті екенін мәлімдеді. 

Әлемде: Трамптың ФРЖ-ға қысымы, Еуропадағы жаңа сын-қатерлер және Шығыс одағы
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Бұл оқиға нәтижесінде ұзақ мерзімді қазынашылық облигациялар бойынша кіріс төмендеп, қысқа мерзімді кірістер көтерілді. Саудагерлер қыркүйекте пайыздық мөлшерлеменің төмендеу ықтималдығын 83%-ға бағалап отыр. 

Федералдық резервтің "бейқатерлі" мәтіні нарықтарды дүрліктірді

Әлемде: Трамптың ФРЖ-ға қысымы, Еуропадағы жаңа сын-қатерлер және Шығыс одағы
Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Пауэллдің Джексон Холл конференциясындағы "бейқатерлі өзгеріс" нарықтарға елеулі әсер етті: доллар нығайып, Wall Street индексі төмендеді, ал қазынашылық кірістер қисықтығы тегістелді. Бұл әрекет АҚШ-тың Федералдық резерв жүйесінің қыркүйекте пайыздық мөлшерлемені төмендету мүмкіндігін ашып берді. 

Бұл жағдай – негізінен жұмыс күші нарығындағы әлсіздікке тәуелді реакция ретінде бағаланып, Трамптың саяси қысымымен байланыстыруға да талпыныстар жасалды. 

Әлемдік орталық банктер ФРЖ-ға саяси араласудан алаңдаулы

Әлемде: Трамптың ФРЖ-ға қысымы, Еуропадағы жаңа сын-қатерлер және Шығыс одағы
Фото: REUTERS/Sarah Silbiger

Орталық банктер Трамптың Федералдық резерв жүйесіне қысымы тәуелсіздік үшін қауіп екенін айтып, алаңдаушылық білдірді. Бұл тек АҚШ-тың емес, жалпы әлемдік қаржы жүйесінің тұрақтылығына қауіп төндіреді. 

Еуропа "Брюссельдің жетіспеушілігі" (Brussels defect) жағдайымен бетпе-бет

Әлемде: Трамптың ФРЖ-ға қысымы, Еуропадағы жаңа сын-қатерлер және Шығыс одағы
Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

"Брюссель эффектісін" – еуропалық реттеудің жаһандық деңгейде ықпал етуінің орнына – "жетіспеушілікке" айналды деген сын жарық көреді. АҚШ-тың сауда саясаты мен жаһандық шиеленістер жағдайында Еуроодақ цифрлық тәуелсіздігін нығайтып, EuroStack сияқты стратегиялық төзімді инфрақұрылымды қалыптастыруы қажет. 

Геосаяси шиеленістер мен нарықтардағы белгісіздік

Әлемде: Трамптың ФРЖ-ға қысымы, Еуропадағы жаңа сын-қатерлер және Шығыс одағы
Фото: markets.financialcontent.com

Геосаяси шиеленістер (соның ішінде Украина мен Таяу Шығыс қақтығыстары), тариф мәселелеріне қайта оралу – нарықтарға белгісіздік әкелді. Бұл жаһандық инвестициялар мен актив бағаларында тұрақсыздық тудырды. 

Қытай, Ресей, Иран және Солтүстік Корея (CRINK) ынтымақтастығы артуда

Әлемде: Трамптың ФРЖ-ға қысымы, Еуропадағы жаңа сын-қатерлер және Шығыс одағы
Фото: bushcenter.org

"CRINK" (China, Russia, Iran, North Korea) – бірлескен анти-батыс бағытындағы ынтымақтастық расталды. Бұл топ ұстанған саясат – батыс үстемдігіне қарсы көпполярлы әлем құруға талпыныс.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазаннан бастап кімдер медициналық маска тағып жүруге міндеттеледі?
Келесі жаңалық
Қытайға мұнай сату Қазақстанға тиімсіз – сарапшы себебін түсіндірді
Өзгелердің жаңалығы