Әлемде: Трамп тағы таңғалдырды, ЕО қатаң талап енгізді, Түркияда жер сілкінді
Трамптың жаңа бастамасы, Еуропадағы қатаң өзгеріс, Түркиядағы жер сілкінісі және әлемді алаңдатқан өзге де маңызды оқиғалар бір шолуда.
АҚШ-та Трамп бейнесі бар паспорттар шығарылады, Еуроодақ жануарларға жаңа ереже енгізді, Түркия шекарасында жер сілкінді. BAQ.KZ тілшісі әлемдегі маңызды жаңалықтарға шолу жасап, назарларыңызға ұсынады.
АҚШ-тың 250 жылдығына орай Трамп бейнесі бар паспорттар шығарылады
Donald Trump АҚШ-та ел тәуелсіздігінің 250 жылдығына байланысты ерекше паспорттар сериясы әзірленіп жатыр. Вашингтонда берілетін жаңа үлгідегі құжаттардың ішкі мұқабасына қазіргі президент Дональд Трамптың портреті мен алтын түсті қолтаңбасы орналастырылады. Артқы бетінде Declaration of Independence картинасынан үзінді басылады.
Сондай-ақ мерейтой аясында Трамп қолтаңбасы бар 100 долларлық купюралар мен 24 караттық алтын естелік монеталар шығару жоспары да айтылды. Бұл бастама АҚШ қоғамында қызу пікірталас туғызуда. Сарапшылар мұны Трамптың саяси брендін күшейту қадамы деп бағалап отыр.
Еуроодақ ит пен мысыққа қатысты бірыңғай қатаң ереже енгізді
European Union елдерінде үй жануарларын қорғауға бағытталған жаңа ортақ заң жобасы мақұлданды. Енді барлық иттер мен мысықтар міндетті түрде чиптеліп, ұлттық дерекқорларда тіркелуі тиіс.
Сонымен қатар тұқым қуалайтын ауруы бар жануарларды көбейтуге, жақын туыстарды шағылыстыруға және сән үшін денесіне зақым келтіруге тыйым салынады. Сарапшылар бұл шешім Еуропада заңсыз жануар саудасын азайтып, үй жануарларына жауапкершілікті арттырады деп есептейді.
Түркия мен Армения шекарасында жер сілкінісі тіркелді
Turkey мен Armenia шекарасы маңында 28 сәуір күні түстен кейін жер сілкінісі болды. Сейсмологтардың мәліметінше, дүмпу ошағы Түркияның Карс қаласынан солтүстікке қарай 43 шақырым жерде орналасқан.
Жер сілкінісінің тереңдігі 10 шақырым болған, кей өңірлерде 2-3 балл сезілген. Қазіргі уақытта зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Алайда Кавказ өңіріндегі сейсмикалық белсенділікке байланысты мамандар тұрғындарды сақ болуға шақырды.
Украинаға әскери көмек жөнінде жаңа келіссөздер жүріп жатыр
Ukraine бойынша Батыс елдері жаңа әскери көмек пакеттерін талқылауда. NATO мүшелері әуе қорғанысы жүйелері мен артиллериялық оқ-дәрілерді жеткізу мәселесін күн тәртібіне шығарды.
Сарапшылардың пікірінше, алдағы айлар майдандағы жағдай үшін шешуші болуы мүмкін. Украина тарапы әсіресе әуе шабуылдарынан қорғану жүйелеріне басымдық беріп отыр.
Әлемдік мұнай бағасы қайта құбыла бастады
Brent Crude маркалы мұнай бағасы геосаяси тәуекелдер мен өндіріс көлеміне қатысты алаңдаушылық аясында қайта құбылуда. Нарық қатысушылары OPEC елдерінің алдағы шешімдерін күтіп отыр.
Энергетикалық нарықтағы өзгерістер көптеген мемлекеттердің инфляциясына, жанармай бағасына және ұлттық валюталарына әсер етуі мүмкін. Сондықтан инвесторлар мұнай динамикасын мұқият бақылап отыр.
Ең оқылған:
