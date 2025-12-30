Әлемде: Трамп пен Путин сөйлесті, Түркия мен Сирия келіспек, КХДР зымырандарын сынап көрді

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Трамп пен Путин телефонмен сөйлесті
АҚШ президенті Дональд Трамп Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесуін «өте нәтижелі» деп атап, екі тарап Украинадағы қақтығысты шешуге қатысты негізгі мәселелерді талқылағанын атап өтті.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен келіссөздер басталмас бұрын сөйлеген сөзінде Трамп әңгіменің АҚШ уақыты бойынша таңертең өткенін және ұзаққа созылғанын айтты. Ол Ресей мен Украина арасындағы бейбітшілікке қол жеткізу үшін әлі де шешілуі керек бірнеше күрделі мәселелер бар екенін мәлімдеді.
Кейінірек Ресей президентінің көмекшісі Юрий Ушаков әңгіме барысында АҚШ тарапы Владимир Путинге Дональд Трамптың Мар-а-Лагода өткен украин делегациясымен келіссөздерінің нәтижелері туралы егжей-тегжейлі ақпарат бергенін хабарлады. Ол АҚШ Киев талап етіп отырған уақытша атысты тоқтатусыз соғысты түпкілікті тоқтатуға міндеттеме алғанын қосты.
Ушаков сонымен қатар Владимир Путиннің америкалық көшбасшыны Украина Қарулы Күштерінің Новгород облысындағы мемлекеттік резиденциясына жасаған дрон шабуылы туралы хабардар еткенін мәлімдеді. Дональд Трамп АҚШ Украинаға мұндай шабуылдар үшін қару бермегенін атап өтті. Украина президенті Владимир Зеленский өз кезегінде шабуылға қатысы барын жоққа шығарды.
Кремль Ресей бейбітшілікке қол жеткізу жолдарын табу үшін америкалық серіктестерімен тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға ниетті екенін, бірақ бұрын қол жеткізілген бірқатар келісімдер қайта қаралуы мүмкін екенін атап өтті.
Түркия мен Сирия келісімге келмек
Түркия 2026 жылы Сириямен теңіз жағалауындағы қайраңның әлеуетін барлауды қамтитын теңіз энергетикалық барлау туралы келісімге қол қоюды жоспарлап отыр.
Middle East Eye басылымы Түркияның энергетика министрі Алпарслан Байрактарға сілтеме жасай отырып, бұл жоспарлар GDH цифрлық платформасына берген сұхбатында жарияланғанын хабарлады. Ол Анкара мен Дамаск энергетикалық ынтымақтастық туралы негіздемелік келісімге қол қойғанын мәлімдеді.
Келесі қадам теңіздегі барлауды қамтитын бөлек келісім жасасу болады.
Біз 2026 жылы теңіздегі нақты келісімге қол қоюды жоспарлап отырмыз. Осыдан кейін біз осы аймақтың әлеуетін бағалау үшін сейсмикалық зерттеулер жүргізе аламыз, – деп атап өтті Байрактар.
Министр келісімге қол қою бұрғылау жұмыстарының автоматты түрде басталуын білдірмейтінін, керісінше теңіздегі энергетикалық барлау мүмкіндіктерін зерттеуге бағытталған қадам болатынын атап өтті.
Солтүстік Корея алысқа ұшатын қанатты зымырандарды ұшырды
Солтүстік Корея Батыс теңізінде алыс қашықтыққа ұшатын стратегиялық қанатты зымырандарды ұшыру жаттығуын өткізді.
Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ын жаттығуды жеке өзі басқарды.
Зымыран ұшыру жаттығуының мақсаты алыс қашықтыққа ұшатын зымырандармен жабдықталған бөлімшелердің қарсы шабуылға дайындығы мен жауынгерлік қабілетін тексеру, зымыран экипаждарының атыс тапсырмаларын орындау тәсілдері мен іс-шара барысын меңгеруін қамтамасыз ету және тиісті стратегиялық қару жүйесінің сенімділігін тексеру болды, – деп хабарлады агенттік.
Стратегиялық қанатты зымырандар белгіленген траектория бойынша ұшып, нысанаға тиді.
Ким Чен Ын жаттығу нәтижелерінің практикалық сынақ және КХДР әртүрлі қауіпсіздік қатерлеріне тап болған жағдайда армияның абсолютті сенімділігі мен жауынгерлік дайындығының айқын көрінісі болғанын айтып, қанағаттанғанын білдірді.