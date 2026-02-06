Әлемде: Ресей мен Украина тұтқын алмасты, АҚШ пен Ресей келіссөздерді қайта бастады

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
АҚШ пен Ресей әскери келіссөздерді қайта бастады
АҚШ әскери ведомствосы Вашингтон мен Мәскеу жоғары деңгейдегі әскери диалогты қайта орнатуға келіскенін мәлім етті.
Бұл шешім Абу-Дабиде өткен келіссөздерден кейін қабылданды және АҚШ пен Ресей арасындағы кейбір қатынастарды қалыпқа келтіруге сигнал болуы мүмкін.
АҚШ әскерилерінің мәлімдемесінде диалогты қалпына келтірудің мақсаты – екі тараптың да қателіктері мен жанжалды өршуіне жол бермеу екені айтылды.
Әскерилер арасындағы байланыс жаһандық тұрақтылық пен бейбітшіліктің маңызды факторы болып табылады. Бұл тек күшпен емес, сондай-ақ ашықтық пен дағдарысты азайту арқылы қамтамасыз етіледі, – делінген хабарламада.
АҚШ Қарулы Күштерінің Еуропалық қолбасшылығының басшысы генерал Александр Гринкевич Абу-Дабиде орыс және украин әскери өкілдерімен жоғары деңгейдегі келіссөздер өткізді. Бұған дейін жоғары деңгейдегі келіссөздер тоқтатылғанына қарамастан, тараптар жанжалды жағдайлардың алдын алу үшін жедел байланыс желісін қолдауды жалғастырып келген.
Иран Парсы шығанағында екі танкерді ұстады
Иранның Ислам революциясы Сақшылар корпусының Әскери-теңіз күштері Парсы шығанағында контрабандалық отыны бар екі кемені ұстады.
Танкерлердің трюмдерінен 1 миллион литрден астам контрабандалық отын табылған. Экипаждың 15 шетелдік мүшесі ұсталып, қылмыстық іс жүргізу үшін құзыретті органдарға тапсырылды.
Ресей мен Украина тұтқындарды алмастырды
АҚШ-тың делдалдығымен Абу-Дабиде өткен екі күндік бейбіт келіссөздерден кейін Украина мен Ресей сирек әскери тұтқындар мен бейбіт тұрғындарды алмастырды.
Бірінші алмасу нәтижесінде 157 украиндық, оның ішінде жеті бейбіт тұрғын, Ресейден қайтарылды. Ресей де 157 әскери қызметшісін Украинаға берді, сонымен қатар үш бейбіт тұрғын да қайтарылды.
Украина президенті Владимир Зеленский бұл алмасуды «ұзақ үзілістен кейінгі маңызды қадам» деп атады және барлық украиндық тұтқындарды қайтаруға уәде берді.
Келіссөздерде басты мәселелер – аумақтық жағдайлар мен қауіпсіздік кепілдіктері. Тараптар егжей-тегжейлі ақпарат жарияламады.
Куба АҚШ-пен қысымсыз диалогқа дайын екенін мәлімдеді
Куба кез келген тақырып бойынша АҚШ-пен келіссөздер жүргізуге дайын, бірақ қысым болмауы керек. Бұл туралы республика президенті Мигель Диас-Канель мәлімдеді.
Куба АҚШ-пен алдын-ала шарттарсыз, тең дәрежеде және егемендікті құрметтей отырып диалогқа дайын. Қысыммен келіссөз жүргізу мүмкін емес, – деді ол.
Президенттің айтуынша, мұндай қарым-қатынас көршілер арасында өркениетті байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, Диас-Канель Кубаның АҚШ-қа қауіп төндірмейтінін және елдің әскери доктринасы тек қорғанысқа бағытталғанын атап өтті.
Бізде одақтастармен әскери ынтымақтастық бар, бірақ Кубада олардың базалары жоқ. Тек Гуантанамо провинциясында заңсыз американдық база бар, – деді президент.
Трамп ядролық қарусыздану жөніндегі жаңа келісімді қолдады
АҚШ президенті Дональд Трамп стратегиялық шабуыл қаруын қысқарту туралы New START (СНВ-3) шартының мерзімі аяқталғаннан кейін ядролық қаруды бақылау жөнінде жаңа келісім әзірлеуді ұсынды. Ол бұл келісімді АҚШ үшін «жаман мәміле» деп атады.
Трамп Truth Social желісінде New START-ты ұзартудың орнына «жақсартылған және жаңартылған» жаңа келісім дайындау қажет екенін жазды. Оның айтуынша, бұл құжат ұзақ мерзімге арналған және әлемдегі ядролық қақтығыстардың алдын алуға бағытталуы тиіс.
АҚШ президенті бұған дейін Қытайдың да ядролық арсеналдарды шектеу жөніндегі жаңа келісімге қатысуы қажет екенін бірнеше рет мәлімдеген.
New START келісімі 2026 жылғы 5 ақпанда ресми түрде аяқталды. Бұл құжат АҚШ пен Ресей арасындағы ядролық арсеналдарды шектейтін соңғы келісім болды. Келісім күшін жойғаннан кейін тараптар арасында стратегиялық ядролық қаруды заңды түрде шектейтін механизмдер қалмады.
Сарапшылардың бағалауынша, АҚШ пен Ресей әлемдегі ядролық қару қорының шамамен 86 пайызына ие.
Англияда үйсіз жүрген босқындар саны бірнеше есе артты – BBC
Соңғы төрт жылда Англияда үйсіз немесе баспанасыз қалу қаупі бар босқындар саны бес есе өскен. Үкімет деректеріне сәйкес, бұл көрсеткіш 2021-2022 жылдары 3 560 болса, 2024-2025 жылдары 19 310-ға жеткен.
Қайырымдылық ұйымдары мұндай өсімді үкімет саясатының тікелей салдары деп бағалайды. Атап айтқанда, босқын мәртебесін алған адамдарға Ішкі істер министрлігі ұсынған уақытша тұрғын үйден көшу үшін берілетін 28 күннің жеткіліксіз екенін айтады. Осы уақыт ішінде баспана тауып, жұмысқа орналасу немесе әлеуметтік жәрдемақы рәсімдеу көпшілік үшін мүмкін болмай отыр.
Үйсіз қалған босқындардың арасында жастар мен жалғызбасты әйелдер көп. Солардың бірі – Судандағы соғыстан қашып келген 26 жастағы Юсра. Ол босқын мәртебесін алғаннан кейін Манчестер маңында бірнеше ай шатырда түнегенін айтып, көшедегі өмірдің қауіпті әрі ауыр екенін жеткізген.
Ресми деректерге сәйкес, үйсіз босқындар ең көп тіркелген өңірлер – Лондон мен Англияның солтүстік-батысы. Әсіресе Хиллингдон ауданында өсім айқын байқалған: төрт жылда көрсеткіш 71-ден 2 098-ге дейін артқан.
Ұлыбритания үкіметі жергілікті билікпен бірлесіп, босқындардың тұрақты баспанаға көшуіне көмектесуге уәде беріп отыр. Алайда сарапшылар бұл мәселені шешу үшін баспана жүйесін түбегейлі, ұзақ мерзімді қайта қарау қажет екенін алға тартады.