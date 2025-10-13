Әлемде: Израиль мен ХАМАС келісімге таяды, Украинада соғыс өрши түсті

Соңғы тәулікте әлемде орын алған ең өзекті оқиғалар: Израиль мен ХАМАС арасындағы келіссөздер, Украинадағы соғыс шиеленісі, жаһан экономикасындағы тұрақтылық, ғаламдық наразылықтар және жаңа геосаяси альянстар. Толығырақ – BAQ.KZ тілшісінің материалында.
Израиль – ХАМАС тоқтатылған атыс және тұтқындарды босату мүмкіндігі
Израиль мен ХАМАС арасындағы қақтығыс барысында ұзақ уақыт бойы тұтқында болған адамдарды босату келісіміне жақындау байқалуда.
Бірқатар дерек бойынша, шамамен 20 израильдік тұтқын ХАМАС қолынан шығарылып, олардың орнына әріптес палестиналық тұтқындар алмасуы мүмкін. Бұл қадам аймақтағы шиеленісті бәсеңдетіп, ұзақ мерзімді бейбітшілікке жол ашуы ықтимал.
Ғаламдық экономика: қарқын төмендеді, бірақ күтпеген тұрақтылық байқалды
Халықаралық валюта қоры (IMF) әлемдік экономиканың “күткендегіден де жақсы” нәтиже көрсеткенін жариялады.
Болжам бойынша, 2025-2026 жылдары әлемдік өсім шамамен 3% болады, алайда ұзақ мерзімді перспективаларға қатысты қауіптер – қарыз деңгейі, нарықтардағы тұрақсыздық, сауда саясаты – әлі де жоғары.
Сондай-ақ, қаржы секторында кейбір инвестициялық фирмалар мен банктердегі тәуекелдерге назар аударылады.
Украина – соғыс шеті мен жаңа қару жүйелері
Украинаның басшысы Владимир Зеленский Дональд Трампты егер Украина үшін тоқтату келісіміне қол жеткізсе, Нобель сыйлығына ұсынатынын жариялады.
Украиналық әскери күштер Ресейдің мұнай мен газ инфрақұрылымдарына Рута дрондарымен және Palianytsia зымырандарымен соққы жасады деп хабарланды.
Бұл бағыттағы операциялар энергетикалық жүйелерге ауыр соққы болып, тұрғындар арасында электр қуаты мен жылу тапшылығын тудырып жатыр.
Әлеуметтік толқулар: Газза туралы халықаралық наразылық
Израильдің Газза аймағына қарсы әрекеттеріне қарсылық ретінде әлемнің түрлі елдерінде протестілер мен митингілер өтіп жатыр.
Бұл акциялар көп жағдайда сөз бостандығы, азаматтық құқықтар және шектеулер мәселесімен байланысты – кей елдерде демонстрациялар заңмен шектеліп, тыйым салынған.
Жергілікті үкіметтер мен құқық қорғаушылар арасында наразылық пен қауіпсіздік шаралары арасындағы баланс қиындықтар тудыруда.
Ресей – Қытай – Солтүстік Корея: “анти-батыс одағы” ықтимал бағыты
Соңғы зерттеулер мен талдауларда CRINK деген термин кең қолданысқа ие болуда – яғни China, Russia, Iran, North Korea біріккен, батысқа қарсы ынтымақтастық моделі.
Осы бағытта аталған елдер саяси, әскери және сыртқы саясатта бір-бірімен ынтымақтастықты күшейтуге ниетті деген пікірлер айтылуда.
Бұл альянс жаңа көпполярлы әлем құрылымында батыс бағытындағы ықпалды азайтып, геосаяси бәсекелестікті күшейтуі мүмкін.