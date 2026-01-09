Әлемде: Ирандағы наразылық, Тәжікстандағы жер сілкінісі және Ливандағы "Хезболла" ұйымының әрекеті

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Иран наразылық акциялары кезінде интернетті өшіріп тастады
Халықаралық интернет мониторингі қызметі NetBlocks Иранда интернеттің жаппай тоқтатылуы туралы мәлімдеді.
Мәлімдеме X әлеуметтік медиа платформасында жарияланды.
Нақты уақыт режиміндегі деректер Иран қазіргі уақытта бүкіл ел бойынша интернеттің өшірілгенін көрсетеді, - деп жазды NetBlocks.
Ұйымның түсіндіруінше, үзіліс «ел бойынша наразылық акцияларына бағытталған бірқатар күшейтілген сандық цензура шараларынан кейін, халықтың қиын уақытта байланыс орнату құқығына кедергі келтіргеннен кейін» орын алған.
Ливан "Хезболла" ұйымының әрекетін тоқтатуды жүзеге асыруды бастады
Ливан билігі Литани өзенінің оңтүстігіндегі аумақтар мемлекет бақылауына өткенін ресми түрде мәлімдеді.
Енді бұл өңірде қауіпсіздікті тек үкімет күштері қамтамасыз етеді. Бұл Ливанда "Хезболла" ұйымы жасақтарының әрекетін тоқтатуға бағытталған жоспардың алғашқы кезеңі саналады.
Мәлімдемені БҰҰ-ның арнайы өкілі қолдады. Алайда Израиль тарапы шешімге күмәнмен қарап отыр. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Ливан билігі "Хезболла" содырларын толық қарусыздандыру керек дейді.
Ұйым өкілдері болса Израиль әскері ел аумағынан шықпайынша қаруларын тастамайтынын айтады. Ал 2024 жылғы келісім бойынша Израиль күштері Ливан аумағынан қаңтар айында шығу керек болатын.
Тәжікстанда жер сілкінді
Жерасты дүмпуі 9 қаңтарда Астана уақытымен сағат 2:14-те (Гринвич бойынша 8 қаңтар күні кешкі сағат 21:14) Тәжікстан аумағында тіркелді.
ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институты Деректер орталығының жедел ақпаратына сәйкес, зілзала ошағының бағыты 38.74 градус солтүстік ендік, 73.23 градус шығыс бойлықта жатыр.
Магнитудасы mpv=5.9.
Энергетикалық класы K=12.7.
Тереңдігі h=187 шақырым.
NOVA24-LIVE Telegram арнасының https://t.me/nova24live/90170 хабарлауынша, 9 қаңтар күні сағат 2:14-те Тәжікстандағы жер сілкінісі Өзбекстанда сезілді. Эпицентрдегі жер сілкінісінің магнитудасы 4,0 балды болған, ал Өзбекстан аумағында сезілуі мынадай:
- Ферғана облысы: 2-3,балл, 260 шақырым
- Әндіжан облысы: 2 балл, 85 шақырым
- Наманған облысы: 2 балл, 325 шақырым.
АҚШ Сенаты Трамптың Венесуэладағы соғыс өкілеттіктерін шектеуі мүмкін
АҚШ Сенаты президент Дональд Трампқа Конгресстің мақұлдауынсыз Венесуэлаға қарсы одан әрі әскери әрекеттер жасауға тыйым салатын қарардың процедуралық ілгерілеуін қолдады.
Reuters мәліметінше, дауыс беру 52-47 болды; бес республикашыл бұл шараны барлық демократтармен бірге қолдады, ал бір республикашыл сенатор дауыс беруден қалыс қалды.
Бұл шешім АҚШ күштері сенбі күні Каракаста рейд кезінде Венесуэла президенті Николас Мадуроны тұтқындағаннан кейін бірнеше күн өткен соң қабылданды.
Дегенмен, қарар айтарлықтай кедергілерге тап болып отыр: Сенат мақұлдағанның өзінде, ол Өкілдер палатасынан өтіп, күтілетін президенттік ветоны жою үшін екі палатада да үштен екі дауысқа ие болуы керек. Сенатта келесі аптада соңғы қабылдау бойынша пікірталас және дауыс беру күтілуде.
Шараға қарсылар Мадуроны ұстау әскери әрекет емес, құқық қорғау операциясы болды және президент бас қолбасшы ретінде шектеулі операциялар жүргізуге өкілеттігі бар деп мәлімдеді. Бастаманы жақтаушылар, керісінше, бюджет тапшылығы аясында Венесуэлада ұзаққа созылатын және қымбат науқан қаупі туралы ескертеді.