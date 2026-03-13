Әлемде: Иран кек қайтаруға дайын, АҚШ-та синагогаға шабуыл жасады
BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Иран қандай жағдайда кек қайтаруды тоқтататынын мәлімдеді
Егер Таяу Шығыс елдері АҚШ-қа өз аумағын Иранға шабуыл жасау үшін пайдалануға тыйым салса, Иран кек қайтаруды тоқтатады. Бұл туралы Ислам Республикасы СІМ ресми өкілі Эсмаил Багай мәлімдеді.
Иранның аймақтағы халықтар мен елдерге қарсы дұшпандық ниеті жоқ, бірақ әскери агрессияға және кейбір елдердің базалары мен ресурстарын Иранға шабуыл жасау үшін пайдалануға жауап ретінде халықаралық құқыққа сәйкес өзін-өзі қорғау құқығын сақтайды, – деп хабарлайды Mehr агенттігі Багайдың сөзін.
Дипломат сонымен бірге: «Егер бұл елдер Иранға қарсы аумағы мен ресурстарын пайдалануды тоқтатса, біздің қорғаныс әрекеттеріміз де тоқтатылады», - деп атап өтті.
АҚШ-та қарулы адам синагогаға шабуыл жасады
Мичиган штатындағы Батыс Блумфилд қаласында орналасқан Temple Israel синагогасында атыс болды. Бұл туралы штат полициясы X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
Алдын ала мәлімет бойынша, белгісіз қарулы адам көлігімен ғимаратқа соғылып, кейін оқ жаудырған. Оқиға орнына құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтер дереу жетті. Federal Bureau of Investigation директоры Кэш Пател ведомство қызметкерлері оқиға орнына келгенін растады.
Associated Press мәліметінше, синагоганың күзет қызметі шабуылдаушымен атысқа түсіп, нәтижесінде қарулы адам көз жұмды. Күдіктінің көлігі ғимаратқа соғылғаннан кейін өртеніп кеткен.
Майк Бушард қауіпсіздік қызметінің шабуылдаушыға қарсы қару қолданғанын растады. Қазір тергеушілер қаза тапқан адамның жеке басын анықтап, шабуылдың себептерін тексеріп жатыр.
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Каролин Ливитт АҚШ президенті Дональд Трамп оқиға туралы хабардар болғанын мәлімдеді.
Біз Иран режимін басып жатырмыз – Нетаньяху
Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Израиль мен АҚШ Иран режиміне және Ливанда орналасқан шииттік «Хезболла» тобына қысым көрсетіп жатқанын мәлімдеді.
Бұл туралы ол Израиль мен АҚШ-тың Иранға соққы бергеннен кейін өткізілген алғашқы баспасөз мәслихатында айтты. Нетаньяхуның сөзінше, Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысы Моджтаба Хаменеи көпшілік алдына шықпай отыр және ол «Ислам революциясы сақшылар корпусы»-ның ықпалында» деп бағалады.
Айта кетейік, Хаменеи әкесінің мұрагері атанғаннан бері жұрт алдында сирек көрінеді. Соған қарамастан, бүгін таңертең Иранның мемлекеттік телеарнасында оның атынан жасалған мәлімдеме оқылды.
Нетаньяху өз сөзінде Иран халқына да үндеу жасап, «еркіндікке бастайтын жаңа жолдың уақыты жақындап қалғанын» айтты.
Сонымен қатар ол АҚШ президенті Дональд Трампты «жеке досым» деп атап, екі ел көшбасшыларының жиі байланыста болып, соғысқа қатысты шешімдерді бірлесіп талқылайтынын жеткізді.
Иракта АҚШ әуе күштерінің жанармай құюшы ұшағы апатқа ұшырады
АҚШ әуе күштерінің KC-135 жанармай құю ұшағы 12 наурызда Ирактың батысында апатқа ұшырады.
Апат болған кезде ұшақтың бортында алты әскери қызметші болған. АҚШ әскерилері апаттан кейін құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оқиға кезінде екінші ұшақ қауіпсіз жерде қонды.
KC-135 – Boeing корпорациясының ұшағы, 1950-1960 жылдары әскери-әуе күштерінің жанармай құю паркі үшін негіз болған және ұшақтарға қонусыз тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді.
АҚШ Иранға қарсы операцияларға қатысу үшін Таяу Шығысқа көптеген ұшақтар жіберген, ал апат достық елдердің әуе кеңістігінде де операциялардың қауіптілігін көрсетеді. 28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға соққы бергеннен бері жеті американдық әскери қызметші қаза тапқан, ал 150-ге жуық адам жараланған. Соғыста жалпы 2000-нан астам адам қаза тапқан, оның ішінде Ливанда шамамен 700 адам бар.
АҚШ Ресей мұнайына санкцияларды уақытша алып тастады
АҚШ Қаржы министрлігі Ресейден 12 наурызға дейін кемелерге тиелген мұнай мен мұнай өнімдерін сатуға санкцияларды уақытша алып тастады.
Бұл шешім шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) жариялаған Бас лицензия аясында 11 сәуірге дейін қолданылады.
Лицензияға сәйкес, кез келген кемеге тиелген Ресей Федерациясынан шыққан шикі мұнайды немесе мұнай өнімдерін сату, жеткізу немесе түсіру операциялары 12 наурыздағы 12:01-ге дейін (АҚШ шығыс жағалау уақыты бойынша) жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай операцияларға 11 сәуірдегі 12:01-ге дейін рұқсат етіледі.
Американдық Қаржы министрі Скотт Бессенттің айтуынша, бұл шешім әлемдік энергия нарығында тұрақтылықты қамтамасыз ету және мұнай бағасын төмен деңгейде ұстау мақсатында қабылданған. Ол атап өткендей, АҚШ теңізде тұрған Ресей мұнайын сатып алу арқылы жеткізілім көлемін арттыруға мүмкіндік береді.
Бессент сондай-ақ АҚШ президенті Дональд Трамптың әлемдік энергия нарықтарында тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін түбегейлі шаралар қабылдап жатқанын және бағаны ұстап тұруға бағытталған әрекеттерді жалғастырып отырғанын жеткізді.
