Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Әлемде: Газа қақтығысы өршіп тұр, АҚШ тарифтерді күшейтті, Мароккода динозавр табылды

Бүгiн, 11:20
173
коллаж BAQ.KZ
PHOTO
Фото: коллаж BAQ.KZ

Әлемде өткен тәуліктегі басты жаңалықтар: Газа қақтығысында қаза тапқандар саны артты, АҚШ импорттық тариф саясатын қатаңдатты, Мароккода ерекше динозавр табылды, Африкада аштық қаупі күшейді, Солтүстік Ирландияда музыкант Guinness рекордын жаңартты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Израиль–Газа қақтығысы шиеленісуде

Газа секторында өткен тәулікте 71 адам қаза тапты. Көптеген отбасы шығыс Шежаия, Зейтун және Сабра ауданынан жағалауға қарай қашып жатыр.

Фото: Maya Levin/AP

Дағдарыс одан әрі ауырлап, аштықтан қаза тапқандар арасында балалар да бар – санаулы сағаттар ішінде тағы 4 адам, оның ішінде 2 бала, аштық пен салмақ жетіспеушілігінен көз жұмды.

Фото: AFP

АҚШ импорттық тариф саясатын күшейтті

Фото: ft.com

2025 жылдың 28 тамызынан бастап АҚШ "$800-нан төмен" жеткізілімдерге берілген жеңілдік режимін (de minimis rule) жойып, кедендік баждарды “$80–$200” аралығында немесе шыққан елге байланысты көлемде енгізді. Бұл шара әлемдік пошта және кеден жүйесіне елеулі әсер етуде.

Сонымен қатар, бұған дейін енгізілген 50 % баж салығы Үндістан мен АҚШ арасындағы сауда қатынастарын қиындатып отыр. Дегенмен тараптар арасында диалог жалғасуда.

Археологиялық жаңалық: Мароккода ерекше динозавр табылды

Фото: moroccoworldnews.com

Мароккодағы Булеман аймағында Spicomellus afer деген ерекше жас динозаврдың қазбасы табылды. Бұл түр шамамен 165 миллион жыл бұрын өмір сүрген деп есептеледі.

Африка: сотталу және гуманитарлық дағдарыстар

Фото: Siyabonga Sokhela/Gallo Images via Getty Images

Оңтүстік Африкада саясаткер Жулиус Малемаға "жеккөрушілік сөз" айтқаны үшін сот үкімі шықты. Сонымен бірге, азық-түлік көмегінің қысқаруы салдарынан миллиондаған бала аштық қаупінде қалып отыр. АҚШ-тан Руандаға депортацияланғандар да бар.

Әлемдік жетістіктер: Guinness рекорды

Фото: newsletter.co.uk

Солтүстік Ирландияның Армағ қаласында музыкант Марти Рафферти әнді 24 сағат бойы орындау арқылы Guinness рекордын жаңартты. Ол әлі де тоқтамай, өнерін жалғастыруда.

