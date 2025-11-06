Әлемде: Филиппиндегі тайфун, АҚШ-тағы саяси дағдарыс пен Еуропадағы экономикалық өзгерістер

Филиппинде тайфун 100-ден астам адамның өмірін қиды, АҚШ-та үкімет жабылу алдында, Еуропада экономикалық дағдарыс күшейді. Әлемде соңғы тәулікте болған ең өзекті оқиғалар мен маңызды жаңалықтардың толық дайджесті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Филиппиндегі тайфун: «Калмаеги» 114-тен астам адам өмірін жалмады
Филиппинде «Калмаеги» атты жойқын тайфун салдарынан кем дегенде 114 адам қаза тауып, 127 адам із-түзсіз кетті. Табиғи апат елдің оңтүстік және орталық өңірлерін, әсіресе Цебу провинциясын ауыр соққыға ұшыратты. Мыңдаған үй мен инфрақұрылым нысандары қираған, электр қуаты үзілген, кей аймақтармен байланыс толық жоғалған.
Филиппин үкіметі төтенше жағдай жариялап, құтқару және гуманитарлық көмек көрсету жұмыстарын бастады. Халықаралық ұйымдар да көмек ұсынуда. Тайфун қазір әлсіреп, Вьетнам жағалауына қарай жылжып барады.
Бұл оқиға климаттың өзгеруінен туындайтын табиғи апаттардың күшейіп келе жатқанын тағы да дәлелдеп отыр.
АҚШ: Үкімет жабылу алдында, саяси шиеленіс күшейіп тұр
АҚШ-та Конгрестегі партиялар арасындағы текетірес салдарынан үкіметтің жұмысын тоқтату қаупі туындады. Республикалық және демократиялық партиялар бюджеттік келісімге келе алмай, мемлекеттік мекемелердің қаржыландырылуы уақытша тоқтап қалуы мүмкін.
Бұл жағдай миллиондаған мемлекеттік қызметкердің жалақысына, әлеуметтік төлемдерге және экономикалық сенімге тікелей әсер етеді. Сонымен қатар, президенттің экономикалық реформалары мен салық саясатына қатысты пікірталас күшейіп тұр.
АҚШ-тағы саяси тұрақсыздық жаһандық қаржы нарықтарына, валюта бағамына және халықаралық әріптестікке әсер етуі ықтимал.
Еуропа: Францияда жол апаты мен нарықтағы тұрақсыздық
Францияның Олерон аралында ауыр жол апаты болып, бірнеше адам зардап шекті. Полицияның мәліметінше, жүргізуші топ адамдарға әдейі соғылған болуы мүмкін. Тергеу «қасақана шабуыл» бабы бойынша жүргізілуде.
Сонымен қатар, Еуропадағы қаржы нарықтарында технологиялық компаниялар акцияларының құлдырауы байқалды. Инвесторлар экономикалық өсімнің баяулауына және инфляцияның қайта көтерілуіне алаңдаулы.
Бұл екі оқиға да Еуропадағы қоғамдық тұрақтылық пен экономикалық сенімге нұқсан келтіруі мүмкін.
Климат саясаты: АҚШ жасыл энергетикадан бас тарта бастады
Америкалық билік Париж климат келісімі аясындағы кей міндеттемелерін қайта қарастыруға кірісті. Ақ үй жаңа энергетикалық стратегия ұсынды, оған сәйкес қазба отындарын өндіруге рұқсат кеңейтіліп, көмір мен мұнай-газ саласына инвестициялар артуы мүмкін.
Сарапшылар мұны климаттың өзгеруіне қарсы күресте артқа шегіну деп бағалап отыр. Бұл шешім Еуропа елдерінің экологиялық мақсаттарына да әсер етуі мүмкін.
Климат саясаты – жаһандық тұрақтылық пен экономика үшін негізгі факторлардың бірі. АҚШ бағытын өзгертсе, басқа елдердің де ұстанымына ықпал етеді.
Әлемдік экономика: Технологиялық сектордағы «ақша баллоны» қауіп төндіріп тұр
Соңғы аптада АҚШ, Еуропа және Азия биржаларында технология саласындағы алып компаниялар акциялары күрт арзандады. Әсіресе жасанды интеллект пен микрочип өндірушілердің акцияларының төмендеуі нарықтағы үрейлі көңіл-күйді күшейтті.
Инвесторлар бұл құбылысты «технологиялық баллонның жарылуы» деп сипаттап отыр. Сарапшылардың пікірінше, соңғы екі жылда бұл салада шамадан тыс инвестициялық «қызу» байқалған.
Егер бұл үрдіс жалғасса, технологиялық индустриядағы дағдарыс жаһандық экономикалық өсімнің баяулауына алып келуі мүмкін.