Әлемде: АҚШ Сириядан кетті, Украинаға жойқын соққы жасалды, Трамп Иран туралы мәлімдеді

АҚШ Сириядан әскерін толық шығарды, Украинаға жаппай соққы жасалды, Трамп Иранмен қақтығыс туралы мәлімдеді. Әлемдегі соңғы маңызды оқиғаларға BAQ.KZ тілшісі шолу жасап, назарларыңызға ұсынады.
Әлемдегі ахуал: Сириядан әскер шығарылды, Таяу Шығыста шиеленіс сақталуда
АҚШ Сирия аумағынан өз әскерін толық шығарды. Бұл туралы Дамаск билігі мен АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) растады. Бұған дейін америкалық күштер орналасқан әскери нысандар Сирия үкіметінің бақылауына өтті. Вашингтон бұл қадам жоспарлы түрде жүзеге асқанын мәлімдеді. Сонымен қатар АҚШ өңірдегі серіктестерімен бірге «Ислам мемлекетіне» қарсы күресті жалғастыратынын атап өтті.
Трамптың мәлімдемесі: Иранмен қақтығыс аяқталуға жақын
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы әскери операцияның сәтті жүріп жатқанын айтып, соғыс жақын арада аяқталуы мүмкін екенін мәлімдеді. Оның сөзінше, әскери әрекеттер жоспарға сай өтуде. Бұған дейін АҚШ пен Израиль Иранға қарсы операция бастап, кейін уақытша бітім жасалғанымен, келіссөздер нәтиже бермеген. Қазір Вашингтон қысымды күшейтіп, теңіз блокадасын енгізген.
Румыния саяси дағдарыс алдында
Румыния президенті Никушор Дан елде саяси дағдарыс басталғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл билеуші коалиция ішіндегі партиялар арасындағы келіспеушіліктерден туындаған. Президент жағдайды тұрақтандыру үшін делдал болуға дайын екенін айтып, миноритарлық үкімет құрылуы мүмкін екенін жоққа шығармады. Ол батысшыл күштердің бірлігі елдің қаржылық тұрақтылығы үшін маңызды екенін атап өтті.
Украинаға жойқын соққы: ондаған адам қаза тапты
Ресей Украинаға бір түнде 700-ден астам дрон мен зымыран ұшырды. Соның салдарынан кемінде 18 адам қаза тауып, ондағаны жараланған. Ең көп шығын Одесса, Днепр және Киев қалаларында тіркелді. Украина тарапы әуе нысандарының басым бөлігін жойғанын мәлімдегенімен, ондаған елді мекенде тікелей соққылар болған. Киев бұл шабуылды әскери қылмыс деп бағалады.
Израиль мен Ливан атысты тоқтатуға келісті
АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль мен Ливан арасында 10 күндік атысты тоқтату туралы келісім жасалғанын хабарлады. Оның айтуынша, келіссөздер екі ел басшыларымен телефон арқылы жүргізілген. Келісім 17 сәуірде күшіне енеді деп жоспарланған. Трамп бұл бастама өңірдегі тұрақтылыққа ықпал етеді деп есептейді.
