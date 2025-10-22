Әлемде: АҚШ сайлауы, Таяу Шығыс шиеленісі және жаһандық өзгерістер

Соңғы тәуліктегі әлем бойынша орын алған ең маңызды да өзекті жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз: АҚШ сайлауы, Израиль-Ливан шиеленісі, Индонезиядағы жанартау, Қытай экономикасы, Ресей мен КХДР келісімі, Мексикадағы дауыл, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
АҚШ-та сайлау алдындағы шиеленіс күшейді
АҚШ-та президенттік сайлауға бір айдан аз уақыт қалғанда республикалық және демократиялық кандидаттардың рейтингі арасындағы айырмашылық азайып барады.
Сарапшылардың айтуынша, шешуші рөлді Флорида мен Пенсильвания штаттарындағы дауыс берушілер атқармақ. Осы ретте әлеуметтік желілерде жалған ақпарат пен deepfake-видеолар көбейіп, ел билігі киберқауіпсіздік шараларын күшейтті.
Израиль мен Ливан шекарасында жағдай ушығып тұр
Израиль мен «Хезболла» арасындағы атыс Ливанның оңтүстігінде қайта күшейді. Бір тәулікте 30-дан астам зымыран атылған. Израиль Қорғаныс күштері «кең ауқымды операция» мүмкін екенін мәлімдеді. Ал БҰҰ екі тарапты сабырға шақырып, Таяу Шығыстағы жағдайдың «аймақтық соғысқа ұласуы мүмкін екенін» ескертті.
Индонезияда жанартау атқылап, тұрғындар эвакуацияланды
Индонезияның Суматра аралындағы Мерапи жанартауы қайта белсенділік танытып, биіктігі 5 шақырымға дейін күл бұлты көтерілді. Мыңнан астам адам қауіпсіз аймаққа көшірілді. Жергілікті билік әуе рейстерін уақытша тоқтатты. Ел билігі жанартаудың белсенділігі әлі де жоғары екенін хабарлады.
Қытай экономикасында қайта өсім байқалды
Қытайдың үшінші тоқсандағы ЖІӨ көрсеткіші 5,2%-ға өсіп, сарапшылар күткеннен жоғары нәтиже көрсетті. Экспорттың артуы мен ішкі тұтынудың жандануы ел экономикасына жаңа серпін берген. Алайда жылжымайтын мүлік нарығындағы дағдарыс пен жұмыссыздық деңгейі әлі де өзекті мәселе болып тұр.
Ресей мен Солтүстік Корея әскери ынтымақтастықты тереңдетті
Мәскеуде Ресей мен КХДР делегациялары арасындағы келіссөздер өтті. Тараптар «стратегиялық әріптестікті кеңейту» және «қорғаныс саласындағы жаңа бағыттар» бойынша келісімге келді. АҚШ бұл кездесуді «аймақтық тұрақтылыққа қатер» деп бағалап, қос елге қарсы жаңа санкциялар қарастыруда.
Мексикада дауыл соғып, жүздеген адам зардап шекті
Мексиканың Тихуана және Нижняя Калифорния штаттарында қуатты дауыл мен нөсер жауын салдарынан жүздеген үй қирады. Электр желілері істен шығып, 200 мыңнан астам адам жарықсыз қалды. Ел билігі төтенше жағдай жариялап, құтқарушылар тәулік бойы жұмыс істеуде.