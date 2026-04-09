Әлем кубогы кезеңі: Мерген Валерий Рахымжан үздік ондыққа енді
Қазіргі таңда Испанияның Гранада қаласында нысана көздеуден Әлем кубогының кезеңі өтіп жатыр.
Кеше 2026, 23:47
Фото: olympic.kz
10 метр қашықтықтан пневматикалық тапаншамен ату сайысында қазақстандық Валерий Рахымжан финалға жолдама алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Нәтижесінде отандасымыз сегізінші орынға тұрақтады. Бірінші орынды қытайлық Бу Шуайхан иеленді.
Екінші орын ресейлік Антон Аристарховқа бұйырса, үздік үштікті түркиялық Бугра Селимзаде түйіндеді.
Ең оқылған:
- ЖИ жүргізушілерді қалай бақылайды: Қазақстан жолдарында не өзгеруде?
- "Туысына келіп, төбелес шығарған": Астанада фельдшерді ұрған ер адам ұсталды
- Атырауда курьерге пышақпен шабуыл жасалды
- Бішкекте бала саудасымен айналысқан Қазақстан азаматы сотталды
- Блогер Әділетхан Молдахан екі айға қамауға алынды