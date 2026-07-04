Әлем чемпионаты: соңғы тәуліктің қорытындысы және бүгінгі матчтар
Бүгінгі кездесулерден кейін 1/8 финалдың тағы бірнеше жұбы толық анықталады.
Бүгiн 2026, 08:52
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Бүгiн 2026, 08:52Бүгiн 2026, 08:52
155Фото: qazsport / telegram
Әлем чемпионатының плей-офф кезеңі қыза түсті. Соңғы тәулікте бірқатар тартысты кездесулер өтіп, 1/8 финалдың қатысушылары анықталуда.
Соңғы тәуліктегі нәтижелер:
Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (қосымша уақытта) – Аргентина келесі кезеңге өтті.
Египет – Аустралия 1:1 (пенальти 4:2) – Египет тарихында алғаш рет әлем чемпионатының плей-оффында жеңіске жетті.
Португалия – Хорватия 2:1 – Португалия 1/8 финалға жолдама алды.
Швейцария – Алжир 2:0 – Швейцария келесі кезеңге өтті.
Бүгінгі ойындар (Қазақстан уақытымен):
Колумбия – Гана — 06:20
Канада – Марокко — 21:50
Парагвай – Франция — 5 шілде, 01:50
Плей-офф кезеңіндегі әрбір матчтың маңызы зор. Бүгінгі кездесулерден кейін 1/8 финалдың тағы бірнеше жұбы толық анықталады.
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